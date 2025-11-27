27 november 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Hårda domen: Modo-spelaren stängs av i fyra matcher

Modos kanadensare Alexander Swetlikoff stängs av i fyra matcher och missar därmed mötet med Vimmerby den 5 december. Foto: Bildbyrån

Hårda domen: Modo-spelaren stängs av i fyra matcher

ISHOCKEY 27 november 2025 13.29

Modos Alexander Swetlikoff fick matchstraff mot AIK efter en ful crosschecking. Nu står det klart att kanadensaren stängs av fyra matcher och får böta 8 500 kronor. Avstängningen innebär att han missar matchen mot Vimmerby den 5 december.

Annons:

Det var strax efter slutsignalen av den första perioden som Modos Alexander Swetlikoff satte in en crosschecking i ansiktet på AIK:s Jesper Emanuelsson och fick matchstraff. Handlingen beskrivs som respektlös, innebär hög skaderisk och träffar i huvudet i anmälan till disciplinnämnden.

Nu straffas kanadensaren stenhårt: fyra matchers avstängning och 8 500 kronor i böter. Därmed slipper Vimmerby Hockey möta Swetlikoff i VBO Arena den 5 december.

Här kan du se händelsen.

Annons:

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt