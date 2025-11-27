Hårda domen: Modo-spelaren stängs av i fyra matcher

Modos kanadensare Alexander Swetlikoff stängs av i fyra matcher och missar därmed mötet med Vimmerby den 5 december.
Foto: Bildbyrån
Det var strax efter slutsignalen av den första perioden som Modos Alexander Swetlikoff satte in en crosschecking i ansiktet på AIK:s Jesper Emanuelsson och fick matchstraff. Handlingen beskrivs som respektlös, innebär hög skaderisk och träffar i huvudet i anmälan till disciplinnämnden.
Nu straffas kanadensaren stenhårt: fyra matchers avstängning och 8 500 kronor i böter. Därmed slipper Vimmerby Hockey möta Swetlikoff i VBO Arena den 5 december.
Här kan du se händelsen.