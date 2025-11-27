Hårda domen: Modo-spelaren stängs av i fyra matcher

Modos kanadensare Alexander Swetlikoff stängs av i fyra matcher och missar därmed mötet med Vimmerby den 5 december. Foto: Bildbyrån

Modos Alexander Swetlikoff fick matchstraff mot AIK efter en ful crosschecking. Nu står det klart att kanadensaren stängs av fyra matcher och får böta 8 500 kronor. Avstängningen innebär att han missar matchen mot Vimmerby den 5 december.

Det var strax efter slutsignalen av den första perioden som Modos Alexander Swetlikoff satte in en crosschecking i ansiktet på AIK:s Jesper Emanuelsson och fick matchstraff. Handlingen beskrivs som respektlös, innebär hög skaderisk och träffar i huvudet i anmälan till disciplinnämnden.

Nu straffas kanadensaren stenhårt: fyra matchers avstängning och 8 500 kronor i böter. Därmed slipper Vimmerby Hockey möta Swetlikoff i VBO Arena den 5 december.

Här kan du se händelsen.