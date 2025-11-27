27 november 2025
VH agerar i forwardskrisen – lånar in från Hockeyettan

Kevin Engvall, här i Troja-tröjan, ansluter till Vimmerby på lån. Foto: Bildbyrån

VH agerar i forwardskrisen – lånar in från Hockeyettan

ISHOCKEY 27 november 2025 15.47

Vimmerby Hockey har frånvarokris på forwardssidan. Nu agerar man och lånar från Hockeyettan, enligt Hockeynews.

Enligt sajtens uppgifter handlar det om ett lån av Mörrums forward Kevin Engvall. Det ska röra sig om ett korttidslån som Vimmerby Hockey kommit överens med Hockeyettan-klubben om.

Engvall har den här säsongen gjort elva poäng på elva matcher med Mörrum i landets tredje högsta division. Förra säsongen tillhörde den 23-årige forwarden Mariestad, där han svarade för 26 poäng på 34 matcher. 

På sitt hockey-cv finns också 16 hockeyallsvenska matcher för Mora och Kristianstad och fem SHL-framträdanden med Rögle. Han har tidigare också spelat för Troja-Ljungby i Hockeyettan. 

Vimmerby hade i förlustmatchen mot SSK Filip Fornåå Svensson borta på grund av skada, Arvid Caderoth avstängd och lånet Oscar Davidsson på vift i Jönköping. 

Engvall väntas vara tillgänglig för Vimmerby inom kort och säkerligen lagom till matchen mot Västerås på fredagen för att lätta på forwardsproblematiken. Klubben har själva ännu inte kommunicerat detta.

Anna kuriosa är att han är lillebror till NHL-svensken Pierre Engvall.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

