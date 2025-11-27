VH-tränaren bekräftar lånet – så går tankarna inför mötet med Västerås

Två gånger har Vimmerby mött Västerås. Båda gångerna har det slutat med seger mot Eric Karlssnos tidigare arbetsgivare. – Statistiken talar sitt tydliga språk, men det har nog inget direkt samband, säger VH-tränaren.

Förra säsongen hade Västerås IK oerhört lätt för Vimmerby Hockey. Då stod Eric Karlsson i Västerås bås. Den här säsongen basar han över moderklubben Vimmerby.

Då har båda mötena hittills slutat med seger för Vimmerby i ABB Arena Nord.

– Statistiken talar sitt tydliga språk, men det har nog inget direkt samband. Det är en ny organisation där och inget jag reflekterar över. Jag vill vinna matcher för Vimmerby Hockeys skull, säger Eric Karlsson.

Blir det svårare att vinna en tredje match mot Västerås?

– Jag vet hur det är att coacha Västerås och möta de mindre lagen på hemmaplan. Det finns en stor press att vara spelförande och vinna med några puckar extra. När jag var i Västerås kunde man ofta släppa loss mer på bortaplan och det är samma sak i år. De är snäppet vassare borta än hemma, så vi måste upp i nivå.

"Inte tillräckligt bra"

Efter onsdagskvällens tuffa förlust borta mot Södertälje SK med 6-3 blev det en lättare torsdag för VH-spelarna.

– Vi stängde matchen och lade upp det frivilligt. Spelarna fick välja på is eller fysaktivitet. Vi är inne i den perioden av säsongen med tufft matchande. Det handlar om att hantera belastningen på rätt sätt.

Vad känner du kring matchen mot Södertälje nu när du sett om den?

– Jag har ungefär samma bild. Jag tycker att vår prestation generellt sett inte är tillräckligt bra. SSK gör en bra match, men vi gör inte det vi behöver för att vinna. Jag tycker vi kommer ut ganska bra och är lugna med pucken, men vi behöver vara starkare runt målet och bättre i närkampsspelet.

Annons:

Bekräftar lånet

Tabellmässigt är det en oerhört jämn bottenstrid i Hockeyallsvenskan. Från åttan Östersund till trettondeplacerade SSK skiljer det tre poäng. Därmellan finns både Vimmerby och Västerås.

På förhand är det alltså oerhört viktiga poäng som står på spel.

– Vi fokuserar inte jättemycket på det. Alla vet vart vi ligger i tabellen och det är tajt och jämnt. Alla matcher lever sitt eget liv och vi behöver fokusera inåt och på vårt. Gårdagens insats var inte tillräckligt bra och nu vill vi komma upp i nivå. Gör vi det har vi goda möjligheter.

Eric Karlsson bekräftar också att laget tagit in Kevin Engvall på lån från Mörrum. Forwarden är tillgänglig på fredagskvällen.

– Vi resonerade inför matchen mot SSK att vi kunde gå på elva forwards. Jag är inte säker på att det var anledningen till att vi förlorade och det är ingen ursäkt, men vi behöver vara tolv forwards. Vi behöver matcha folk där de är som bäst och det blir lite stökigt när man får hatta runt. Vi fick inte riktigt fäste med någon kedja.

Inget mer på väg in

Något mer kortsiktigt är inte på väg in.

– Med Engvall är vi tolv forwards och just nu nöjer vi oss där. Sedan kan någon bli sjuk och så vidare, men så ser det ut just nu.

Klart är att Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson missar fredagens match. Oscar Davidsson, som spelar med HV71 på torsdagskvällen, är också ett stort frågetecken.

– Vi har inget besked ännu, men det troliga är inte att han spelar.

Pontus Eltonius kommer vakta kassen, men det är det enda Karlsson vill avslöja om laguppställningen.