Första segern i SHL för VH-profilen – ”Helt osannolikt”

Robin Christoffersson blev stor matchhjälte för Leksand och tog sin första seger i SHL. Foto: Bildbyrån

Som 28-åring plockade Robin Christoffersson ikväll sin första seger i SHL. Han blev matchvinnare när Leksand vann på straffar mot Luleå och överöstes med beröm från TV4-experterna.

Efter sju säsonger i Hockeyettan var Robin Christoffersson en av de stora hjältarna när Vimmerby klev upp i Allsvenskan inför förra säsongen. Där gjorde han direkt så pass bra ifrån sig att han fick ett kontrakt med moderklubben i SHL, klassiska Leksand.

Tanken var att Christoffersson skulle lånas ut till Vimmerby och så blev det också – men när ordinarie ettan Marcus Gidlöf skadade sig kallade LIF tillbaka Christoffersson från VH.

Förra veckan stod han sin första match i högsta serien – och ikväll kom första segern för Vimmerbyprofilen. Han släppte två puckar bakom sig när krisande Leksand tog en otroligt viktig seger, 3-2 mot Luleå efter straffar.

I avgörandets stund var Christoffersson lugnet själv och räddade straffar från Ben Tardif, Linus Omark och Brendan Shinnimin.

"Helt otroligt"

I TV4-intervjun efteråt sken Christoffersson som en sol.

– Vi gör en bra match rakt igenom, det är synd att det blir två poäng, men idag får det räcka. Det är kul med straffar såklart, det är en mot en och jag försöker lura dem på mitt sätt.

Christofferson menade att första matchen var skön att få i kroppen.

– Det har varit en hel del träning ett par veckor och det var skönt att stöka av första matchen och känna att man hänger med. Det var ett helt annat lugn idag och det känns sjukt skönt. Det är ett skickligare spel, men det matchar mitt spel ganska bra. Jag tycker om att läsa spelet och mycket av mitt spel sitter. Det är positivt att det räcker till vinst.

För Christoffersson blir 27 november att datum att minnas.

– Det är helt osannolikt, jag tror inte att jag riktigt haft det i tanken att det ska hända. Jag har hela tiden haft ambitionen att bli bättre och ville egentligen ta klivet till Allsvenskan först och främst. Men att få chansen här är helt otroligt och det är ett skönt kvitto att känna att jag klarar av det.