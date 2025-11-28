Stjärnan tillbaka i Nybro – ansluter från finska ligan

Nybro Vikings spetsar truppen. Nu har man gjort klart med 21-årige slovakiske landslagsforwarden Alex Ciernik.

Alex Ciernik var en stjärna i Västerviks IK säsongen 2023/2024 och värvades därefter till Nybro Vikings. Under den gångna säsongen blev det 23 poäng på 46 matcher och därefter gjorde Ciernik tre matcher för AHL-klubben Leihgh Valley Phantoms.

Den här säsongen har den tidigare slovakiske JVM-spelaren gjort tre poäng på 19 matcher för Pelicans i finska Liiga. Nu står det klart att han omedelbart återvänder till Nybro för resten av säsongen.

"Den snabbskrinnande forwarden draftades 2023 av NHL-klubben Philadelphia Flyers och har representerat Slovakien i hela 42 matcher på juniorlandslagsnivå", skriver Nybro om värvningen.

– Det känns bra att ha Alex tillbaka hos oss i Nybro. Det finns mycket ishockey i Alex och med sin fart och irrationella spelstil passar han bra in i den ishockey som vi spelar denna säsong. Han har haft en tuff säsong i Liiga med Pelicans men samtidigt fått landslagsdebutera i Slovakien. Vi ser fram mot att arbeta med honom igen, säger sportchefen Mikael Aaro.

Kan bli spelklar till derbyt

Alex Ciernik anslöt till Nybro på torsdagen och klubben jobbar för att hinna få honom spelklar till derbyt mot Kalmar HC på fredagskvällen.

Kontraktet gäller för den här säsongen och Ciernik kommer att spela i tröjnummer 77.