TVÅ TUNGA VH-POÄNG – VÄNDE 1-3

Här har Johan Mörnsjö gjort 4-3 för Vimmerby Hockey. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey svarade för en stark vändning hemma mot Västerås IK. 1-3 blev 4-3 efter att Johan Mörnsjö avgjort i förlängning. Två tunga poäng för hemmalaget.

Flera matcher utan seger på hemmaplan. Bruten bortatrend i negativ bemärkelse senast mot Södertälje SK. Fortsatt flera viktiga offensiva pjäser på frånvarolistan.

Det var tuffa förutsättningar när Vimmerby Hockey skulle ta sig an Västerås IK för tredje gången den här säsongen. Det här var det första mötet i VBO Arena och Vimmerby fick en riktig drömstart.

Inte minst inlånade Kevin Engvall från Hockeyettan-laget Mörrum. I sitt allra första byte, efter drygt två minuters spel, satte han elegant 1-0 för hemmalaget. Detta efter ett fint förarbete från Hugo Orrsten.

Trots den tidiga ledningen lyckades inte hemmalaget få grepp om perioden. Spelet svängde fram och tillbaka och efter cirka 14 minuters spel, när förstakedjan hade bra snurr i anfallszon, misslyckades Anton Carlsson med en passning. Västerås ställde om blixtsnabbt och Oscar Lawner utnyttjade friläget och hängde dit 1-1.

Kort senare åkte Emil Ekholm ut för hakning, en utvisning som hemmalaget var mycket missnöjt med. Då lyckades Carl Jakobsson skjuta 2-1 bakom Pontus Eltonius. Pucken gled sakta mot mål och Gustaf Malmkvist var där och vispade undan den.

Domarna dömde mål och videogranskade situationen. Efter relativt lång tid bedömde de att beslutet på isen skulle kvarstå. På reprisbilderna var det oerhört svårt att se om pucken verkligen var över mållinjen.

Alldeles mot slutet av akten fick VH en chans i numerärt överläge. Trots hyfsat tryck hittade man aldrig en kvitteringspuck.

Hemsk start på andra

Det blev en riktigt hemsk start på den andra akten. Anton Carlsson gav bort pucken i mittzon, Västerås ställde om och efter drygt minutens spel var det 1-3 på tavlan. Patrick Guay var målskytt.

Nästan omgående tilldelades Vimmerby ett powerplay. Den nykomponerade powerplayuppställningen, när Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson saknades, hittade nätkänning mot slutet av överläget. Anton Carlsson hittade Jakob Karlsson, som i sin tur serverade Kevin Wennström. 2-3 och ny kontakt.

VH hade sedan en längre period med bättre fart och stort tryck i anfallszon. Flera högkaratiga målchanser skapades för 3-3. Elias Lindgren blev frispelad på bortre stolpen och Jakob Karlsson lurade ned Rasmus Korhonen, men ingen av dem lyckades få in pucken.

Mot slutet av perioden drabbades hemmalaget av två utvisningar som tog udden ur offensiven.

Annons:

Avgjorde i förlängningen

VH-ledningen kastade om, gick ned på folk och körde med tre kedjor inledningsvis. Trion Adam Petersson, Martin Pärna och Kevin Engvall fick sätta sig. På Vimmerbys fösta chans i perioden tryckte Elliot Ekefjärd in 3-3 framför mål. Det fina förarbetet till kvitteringen stod Nick Bochen för.

Matchen stod sedan och vägde. Chanser skapades åt båda håll, men 3-3 stod sig och matchen gick till förlängning.

Väl där tog Västerås det första initiativet, men när VH äntligen fick byta blev det snabbt en tvåetta. Hugo Orrsten serverade Johan Mörnsjö ett fint läge och Rasmus Korhonen hann inte över i förflyttningen.

4-3 och tog två poäng till Vimmerby, som bröt förlusttrenden. Mer om matchen senare.