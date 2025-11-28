Karlssons hyllning efter vändningen: "Vill kredda dem"

Vimmerby Hockey vände 1-3 till Västerås IK hemma i VBO Arena. Men det var inte spelarna Eric Karlsson först valde att hylla efter segern. – Kul fredagsmatch. Grymt jobb av klacken. Jag vill kredda dem, säger tränaren.

Det såg illa ut för Vimmerby när Patrick Guay gjorde 3-1 för gästerna. Några riktigt tveksamma domslut hade Vimmerby fått emot sig vid det läget och dessutom hade gästernas mål kommit precis efter starka hemmasekvenser.

Vid förlust hade nog Eric Karlsson inte varit munter efteråt.

– Jag ska försöka hålla mig, men känslan är att vi får extremt mycket emot oss. Det är tufft att ligga under med 3-1 där. De straffar oss när vi har våra bästa perioder. De gör 1-1 när vi haft ett jättebra byte, sedan kommer det speciella 2-1-målet och sedan gör de 3-1 efter två bra byten av oss i andra, säger tränaren Eric Karlsson.

Just 2-1-målet blev omdiskuterat. Först drabbades VH av en omdiskuterad utvisning och sedan är det oklart om Västerås verkligen gjorde 2-1.

– Det frustrerande är att när de tar beslutet mål på isen, så måste de definitivt se att den inte är inne när de granskar situationen. De kan inte se det. Hade de inte dömt mål på isen, så hade det inte blivit mål. Det innebär i princip att de inte vet, säger Karlsson.

"Tufft att hantera"

Just med tanke på allt detta var han förstås extra nöjd över att laget orkade resa sig och vända 1-3 till seger 4-3 efter förlängning.

– Det är grymt viktigt att vi lyckas vinna till slut. Framför allt med de här sakerna emot oss. Det är domslut som går emot och så blir vi straffade när vi är som bäst. Det är tufft att hantera, men det är starkt hur vi hanterar det. Jag tycker att andra perioden är vår bästa. Vi kör ned dem och har bud på fler mål. Sedan blir tredje lite slätstruken. Vi fick inte riktigt den push vi ville.

Den nykomponerade powerplay-enheten, i frånvaron av Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson, med Martin Pärna och Kevin Wennström hittade nätet. Anton Carlsson spelade till Jakob Karlsson, som hittade in till Kevin Wennström framför mål.

– Nu har båda enheterna fått göra mål. Det är superviktigt, konstaterar Eric Karlsson.

Annons:

Hyllar fansen

Det tränaren mest ville hylla efteråt var dock inte de egna spelarna.

– Det här var fantastiskt. Kul fredagsmatch, grymt jobb av klacken och riktigt härlig stämning. Jag vill kredda dem. De gav en skön boost till oss att orka hela vägen. Jag tyckte det var en helt annan stämning än de senaste matcherna och hela publiken hängde på. Sådant blir avgörande för att vi ska orka pusha hela vägen.

Inlånade Kevin Engvall fick göra mål med sin första pucktouch.

– Han kommer in, kör, bidrar och gör ett mål. Det är över förväntan.

Tillsammans med Adam Petersson och Martin Pärna fick han dock sitta i den tredje.

– Vi vill gå med en push och då går vi på killarna vi vet och tror kan göra det framåt.

Kan han vara intressant framåt?

– Vi får se hur vi står med Fornåås skada nästa vecka. Vi vet att Caderoth är tillbaka, men det är oklart med Davidsson. Vi är ute och letar en forward som kan hjälpa oss offensivt.

Lyfter trion

VH-tränaren ville hylla trion Hugo Orrsten, Johan Mörnsjö och William Alftberg efter tvåpoängaren och tredje raka segern mot just hans gamla arbetsgivare.

– Hugo har varit en superinjektion för oss. Han är smart, kraftfull och ruggig för oss. Mörnsjö får utdelning på allt sitt slit och William är sjukt nyttig för oss. De ska ha kredd.