Engvall blev målskytt – i första bytet: "En verklig drömstart"

VH-lånet Kevin Engvall fick måljubla redan efter två minuter mot Västerås. Foto: Rickard Johnston

Kevin Engvall behövde inte lång tid på sig för att presentera sig för hemmapubliken. Två minuter, rättare sagt. – Mål i första bytet, en verklig drömstart, säger Engvall.

Kevin Engvall blev klar för Vimmerby Hockey under torsdagen på ett korttidslån från Mörrum i Hockeyettan. I debuten mot Västerås klev forwarden fram direkt. Hugo Orrsten trampade förbi på vänsterkanten och hittade in till Engvall i slottet som smällde upp 1-0-pucken i nät. Då hade det gått drygt två minuter av matchen.

– En drömstart. Jag tycker att vi hade bra kemi från första bytet och jag visste vad jag skulle göra, säger Engvall om samspelet med Orrsten och Martin Pärna.

"Vi förtjänar segern"

I tredje perioden fick Engvall och Pärna stå åt sidan när Vimmerby Hockey gick ner på folk och från bänken fick Engvall se avgörandet i förlängning.

– Riktigt gott, det satt långt inne. Jag tycker att vi är bättre än Västerås och förtjänar segern. Vi steppar upp i andra och tredje och det är kul att vinna, säger forwarden.

Men han får inte fira segern med VH särskilt länge.

Redan imorgon går bussen med Mörrum till Stockholm för möte med Järfälla i Hockeyettan.

– Det är bara att jobba vidare, dag för dag.