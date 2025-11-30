VSGF avslutade grundserien med seger: "Alla drar åt samma håll"

Virserums SGF avslutade grundserien med en stark 4–1-seger mot obesegrade serieledaren Nässjö HC. Tränaren Tobias Jahr hyllade laget efter triumfen. – Vi gör 60 solida minuter och har tre femmor som alla gör jobbet, säger han.

Virserums SGF har verkligen fått fart på maskineriet efter att Tobias Jahr och Adam Dahl tog över tränarsysslan. I dag spelades sista grundseriematchen innan fortsättningsseriens start nästa helg.

VSGF ställdes mot ett Alltreanklart och obesegrat Nässjö HC på hemmais och vann med imponerande 4–1. Joel Andersson gjorde 1–0 och 2–0 i öppningsperioden, Oscar Skiöld 3–0 i mittperioden och Alfred Skärkarl 4–0 halvvägs in i tredje perioden.

– Vi gör det bra i 60 minuter. Alla drar åt samma håll och alla följer gameplan så jag tycker att det är jäkligt starkt. Nässjö är ett bra lag som går vidare till Alltrean. Det var skönt att få segern med oss in till nästa serie, säger Tobias Jahr.

"Fått till en struktur i spelet"

Virserum slutar femma i division 3-serien med 16 poäng och får ladda om för spel i fortsättningsserien som startar söndagen 7 december.

– Nu har vi fått ihop det och vunnit våra matcher. Vi ser det som att vi ska vara ett topplag i serien. Vi får besked om serieindelning på onsdag och det blir troligtvis mot lag från Östergötland, säger Tobias Jahr.

Vad säger du om resultaten som laget har presterat sedan du och Adam blev tränare?

– Vi har fått till en struktur i spelet och i laget som alla köper och alla vill vara med på. Med ganska små medel har vi fått ordning på det. Vi har börjat från grunden fast att det är en snabbvariant av vad man brukar göra på försäsongen. Krasst sett ligger vi någon månad efter alla andra lag. Vi har satt grundreglerna med vad vi är ute efter och hur vi vill se det. Alla har hängt på det och tagit till sig. Alla lyssnar och alla vill så det är en jäkla skön grupp att jobba med.

Alla spelare erhöll beröm för dagens insats.

– Vi har tre femmor som alla gör jobbet och alla som var med i dag gör en gedigen insats. Oliver (Sandlund) i målet räddar oss när vi gör lite misstag.

