Från sämst till femte bäst – Caderoth leder VH:s förvandling: "Tränat extra på det"

Jakob Karlsson har förbättrat sin vinstprocent i tekningscirkeln från 43,53 ifjol till 52,23 i år.

Arvid Caderoth är tillbaka mot Karlskoga efter två matchers avstängning. Här med assisterande tränaren Stefan Fredriksson och Marcus Limpar Lantz. Caderoth är en av seriens bästa tekare och hela VH har förbättrat sig rejält jämfört med förra säsongen. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey har ett klart bättre poängsnitt i år jämfört med debutsäsongen i Hockeyallsvenskan. En av hemligheterna? Tekningarna. Nyförvärvet Arvid Caderoth är en av seriens bästa i tekningscirkeln och både Isac Andersson och Jakob Karlsson har förbättrat sin vinststatistik med inte mindre än nio procent. – Vi har pratat mycket om att det är viktigt med tekningar och tränat extra på det, säger Caderoth.

Han har bara producerat fyra poäng på 20 matcher och petats ner i andraformationen. Men Arvid Caderoth är viktig med sitt fysiska spel – och inte minst har han haft en avgörande roll för VH i tekningscirkeln. Centern har vunnit flest tekningar i hela Hockeyallsvenskan och är elva i serien med vinstprocenten 56,25. Som jämförelse vann Vimmerbys bästa tekare i fjol, Hampus Eriksson, blott 45,63 procent av sina tekningar.

– Jag har alltid tränat på tekningar och tycker att det är viktigt. I USA tryckte de extra mycket på hur viktigt det är och vi tränade mycket på det där. Jag har ganska stor kropp och gillar att använda den styrkan till min fördel, säger Caderoth.

Tvingats ändra teknik

Samtidigt har han tvingats ställa om sin tekningsteknik efter fem säsonger i Nordamerika. Där var det tillåtet att gå hårdare på motståndarens klubba först, medan domarna i Sverige inte är lika tillåtande.

– I USA gick det att använda skridskon mer men här måste du gå på pucken först. Det har varit en liten omställning men jag tycker att jag kommer in i det mer och mer.

Hur viktigt är det med tekningar?

– Ja, jag vet inte exakt hur statistiken ser ut, men själv har jag alltid tyckt att det är väldigt viktigt. I special teams med powerplay och penalty kill så är det alltid viktigt att börja med pucken. Sen kan det också ha stor betydelse i avgörande lägen i matcherna.

Femma i hela serien

Men det är inte bara Caderoth som levererar i cirkeln. Även Jakob Karlsson och Isac Andersson har tagit stora kliv jämfört med förra säsongen. Från 43,53 procent till 52,23 procent för lagkaptenen och Isac når 49,41 procent i år jämfört med 39,05 procent i fjol. Marcus Limpar Lantz är fyra i laget med 47,64 procent – även det bättre än Erikssons toppnotering ifjol.

Faktum är att Vimmerby Hockey är femma i hela serien med totalt 51,91 procent vunna tekningar.

Hur det såg ut ifjol? Tvärsist på 42,39 procent.

Har ni specialtränat på tekningar?

– Vi pratade mycket om det i början av säsongen. Vi kollade videos på motståndare och nu kan vi de flesta motståndare vi möter. Vi har pratat om att hur viktigt det är med tekningar och att vi vill bli bättre. Sedan har vi jobbat på det under träningar och jag tycker att vi har gjort det bra.

Har du koll på att du har vunnit flest i serien?

– Nej, det visste jag inte. Är det så? Det är ju kul.

Tillbaka efter avstängning

Själv är Caderoth är tillbaka i VH-tröjan i det tuffa bortamötet mot Karlskoga efter att ha missat de två senaste matcherna på grund av avstängning.

– Det ska bli väldigt kul. Jag har saknat att spela även om det bara var två matcher.

Hur tycker du att lagkamraterna skött sig?

– Matchen mot Södertälje var tuff, men mot Västerås såg det bra ut. Vi hade spelet mestadels även om det var lite hafsigt emellanåt. Men jag tycker att vi förde matchen och det såg bra ut.