Sista steget mot juniorlandslaget avklarat – nervös väntan återstår för Wärnelius

I helgen var Vimmerby Hockeys talang Elma Wärnelius med på elitlägret i Munkfors med målet att slå sig i juniorlandslaget Team 16 dam. Nu återstår en nervös väntan innan truppen spikas i januari. 34 spelare ska bantas ner till 22. – Det är fantastiskt att jobba med tjejer som är så dedikerade och vill utvecklas. Nu ska vi sondera och spelarna har fortfarande chansen att visa upp sig i sina respektive klubbar, säger förbundskapten Morgan Johansson.

34 spelare var uttagna till elitlägret i Munkfors där förbundskaptenen summerar fyra intensiva dagar med tre matcher och mängder av is- och fysträning.

– Ett fantastiskt läger som har varit givande. Vi sätter standarden för landslagsverksamheten och ställer höga krav på spelarna och det är tydligt att vi har en fantastisk trupp och ledarteam, säger Morgan Johansson.

Tolv backar ska bli sju

En av deltagarna är Elma Wärnelius från Vimmerby Hockey. Backtalangen är en av tolv backar som fått chansen att visa upp sig i Munkfors och tidigare landslagssamlingar. Den slutgiltiga truppen tas ut i mitten av januari – och då får bara sju backar plats.

– Nu är det ett jobb som ska göras. Det här lägret är en del av processen som pågått från augusti och totalt är det ungefär 260-270 spelare som vi har selekterat, säger Morgan Johansson och fortsätter:

– Det är häftigt att få jobba med tjejer som är dedikerade och så intresserade av att vilja utvecklas. Nu har de chansen att spela vidare i sina klubbar och jag kommer givetvis åka runt och kika.

Första uppdraget i Finland

Nästa utmaning blir den 2-7 februari med samling i Finland för tre matcher vilket är det första riktiga landslagsuppdraget för Team 16 dam. Kanske med Vimmerby Hockeys egen Elma Wärnelius i truppen då.