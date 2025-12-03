Sista steget mot juniorlandslaget avklarat – nervös väntan återstår för Wärnelius

Målbilden: att få representera Damkronorna på juniorsidan i Team 16 dam.
Foto: Bildbyrån
34 spelare var uttagna till elitlägret i Munkfors där förbundskaptenen summerar fyra intensiva dagar med tre matcher och mängder av is- och fysträning.
– Ett fantastiskt läger som har varit givande. Vi sätter standarden för landslagsverksamheten och ställer höga krav på spelarna och det är tydligt att vi har en fantastisk trupp och ledarteam, säger Morgan Johansson.
Tolv backar ska bli sju
En av deltagarna är Elma Wärnelius från Vimmerby Hockey. Backtalangen är en av tolv backar som fått chansen att visa upp sig i Munkfors och tidigare landslagssamlingar. Den slutgiltiga truppen tas ut i mitten av januari – och då får bara sju backar plats.
– Nu är det ett jobb som ska göras. Det här lägret är en del av processen som pågått från augusti och totalt är det ungefär 260-270 spelare som vi har selekterat, säger Morgan Johansson och fortsätter:
– Det är häftigt att få jobba med tjejer som är dedikerade och så intresserade av att vilja utvecklas. Nu har de chansen att spela vidare i sina klubbar och jag kommer givetvis åka runt och kika.
Första uppdraget i Finland
Nästa utmaning blir den 2-7 februari med samling i Finland för tre matcher vilket är det första riktiga landslagsuppdraget för Team 16 dam. Kanske med Vimmerby Hockeys egen Elma Wärnelius i truppen då.