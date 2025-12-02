Hockeyallsvenska bottenlaget har fått nog – ger tränaren sparken

23 matcher. Så lång tid fick Jens Gustafsson leda den allsvenska nykomlingen IF Troja-Ljungby. I dag meddelade klubben att lagets head coach får sparken från sitt jobb.

Med rubriken ”Tid för förändring i IF Troja-Ljungby” skickade i dag klubben ut ett pressmeddelande där man berättar att tränaren Jens Gustafsson får sparken.

”IF Troja-Ljungby står inför en nödvändig förändring. De sportsliga resultaten har under en längre tid varit otillräckliga och vi har inte fått ut potentialen av laget som vi vill. Nu behöver vi få in ny energi i gruppen och Troja ska kunna konkurrera högre upp i tabellen och vinna fler matcher”, skriver man.

”Vi behöver agera”

Troja ligger sist i Hockeyallsvenskan med 18 inspelade poäng på 23 matcher, och har hela nio poäng upp till Östersund som är första lag på säker mark ovanför kvalstrecket.

”Det är naturligtvis ett tråkigt besked för Jens att få men vi behöver agera utifrån de sportsliga resultat vi haft och göra det som är bäst för IF Troja-Ljungby”, skriver klubben.

Arbetet med att rekrytera en ny head coach har redan påbörjats och under tiden kommer laget att ledas av en interimsstab bestående av Tobias Törnkvist, Björn Karlsson och Krystof Mrazek.

Klubbens mål är tydligt kommunicerat; ”att skapa resultat, vinna matcher, klättra i tabellen och säkerställa vår plats i Hockeyallsvenskan 2026/2027”.