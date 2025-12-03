LIVE: Kan Vimmerby skrälla borta mot Karlskoga?

BIK Karlskoga har gått starkt en längre tid, men föll senast hemma mot AIK. För Vimmerby Hockey är det en av de svåraste bortamatcherna som stundar i afton.

Vimmerby Hockey har begett sig mot de värmländska skogarna för en av säsongens tuffaste bortamatcher. BIK Karlskoga, som VH endast mött en gång hittills den här säsongen (förlust 2-3 hemma), väntar på onsdagskvällen.

Vimmerby har haft en helt annan bortastatistik den här hockeyallsvenska säsongen än den förra, men har fortfarande några svåra avbräck. Viktige centern Arvid Caderoth är i alla fall tillbaka i spel. Målvaktslånet Hugo Laring ska också få sina första minuter när Pontus Eltonius vilas.

Vi liverapporterar i vanlig ordning matchen och här nedan kan ni följa drabbningen med oss.