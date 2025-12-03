LIVE: Kan Vimmerby skrälla borta mot Karlskoga?

Hugo Laring vaktar kassen för Vimmerby Hockey mot BIK Karlskoga i kväll.
Foto: Arkivbild
Vimmerby Hockey har begett sig mot de värmländska skogarna för en av säsongens tuffaste bortamatcher. BIK Karlskoga, som VH endast mött en gång hittills den här säsongen (förlust 2-3 hemma), väntar på onsdagskvällen.
Vimmerby har haft en helt annan bortastatistik den här hockeyallsvenska säsongen än den förra, men har fortfarande några svåra avbräck. Viktige centern Arvid Caderoth är i alla fall tillbaka i spel. Målvaktslånet Hugo Laring ska också få sina första minuter när Pontus Eltonius vilas.
Vi liverapporterar i vanlig ordning matchen och här nedan kan ni följa drabbningen med oss.