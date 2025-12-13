Halvtidsanalys – här är våra betyg och kommentarer på alla VH-spelare

Drygt halva säsongen är spelad och nu betygsätter vi hela VH-truppen. Här Nick Bochen, Pontus Eltonius och Anton Carlsson. Bilden är ett montage. Foto: Arkivbild

Halvtid i Hockeyallsvenskan och Vimmerby Hockey är på säker mark med bättre poängsnitt än förra säsongen. Här är våra betyg och kommentarer för varje spelare som gjort minst fem matcher i VH-tröjan.

Betygen är satta från minus till fem plus utifrån följande skala:



-: Usel

+: Underkänd

++: Godkänd

+++: Bra

++++: Mycket bra

+++++: Landslagsklass

Målvakter

Pontus Eltonius ++++

Inledde säsongen enormt bra och har efter en mindre svacka med många matcher på kort tid spelat upp sig igen. Eltonius är en trygg utpost i VH-målet och har axlat det större ansvar som Robin Christofferssons frånvaro har inneburit.

Robin Christoffersson

Spelat för lite för att betygsättas

Claes Endre

Spelat för lite för att betygsättas

Hugo Laring

Spelat för lite för att betygsättas

Backar

Arvid Hurtig ++++

Toppar plus/minus-statistiken i laget och Hurtig är inte bara en klippa i defensiven. Han bidrar även offensivt och har pangat in två viktiga mål från sin backposition. Trygg med pucken och svårpasserad i VH:s zon.

Nick Bochen ++++

Bochen är en av seriens mest sevärda backar. Besitter ett spelsinne som få andra, är skicklig på skridskorna och går framåt så fort tillfälle ges. Men spelar med små marginaler, har gjort flera kostsamma misstag och kan se nonchalant ut i det defensiva spelet.

Isak Hansen +++

Det är jobbigt att möta Hansen. Norrmannen sliter, tacklar och gör livet surt för motståndarna. En viktig defensiv kugge som däremot är långt ifrån lika vass i spelet med puck.

Elias Lindgren +++

Lindgren öppnade otroligt bra i sina första matcher sedan återkomsten från Södertälje. Flög fram på isen, gjorde offensiva räder och låg bakom flera mål. Sedan dess har energin dalat en aning och han har dragit på sig onödiga utvisningar och tappat puckar i fel lägen. Viktig i powerplay där han hittat ett fint samspel med Ekholm och Mörnsjö.

Wlliam Alftberg +++

Gör sällan en dålig match. Stabil utan att glänsa och ett tryggt komplement till den mer oberäknelige Lindgren. Fjärde säsongen i VH-tröjan och Alftberg fortsätter att vara lika pålitlig i Hockeyallsvenskan som i ettan.

Gustaf Malmkvist +

Har mindre smickrande -8 i plus/minus-statistiken och backen har dessutom dragit på sig många utvisningar. Ibland slarvig med pucken men också bildat en hård duo med Hansen.

Alfred Hjälm +

Har otroligt nog registrerats för noll tacklingar. Hjälm har blandat och gett under säsongen där han ofta fått agera sjundeback, men fått mer istid på slutet. Satte karriärens första mål mot Almtuna och har en stigande formkurva.

Kevin Israelsson

Spelat för lite för att betygsättas

Alex Murray

Spelat för lite för att betygsättas

Filip Persson

Spelat för lite för att betygsättas

Forwards

Johan Mörnsjö ++++

Tung start på säsongen, men har lyft ordentligt och toppar interna poängligan. Visar ofta prov på sitt fina spelsinne och skapar chanser med öppnande passningar. En av få spelare i årets VH med riktigt bra fart under rören och har tillsammans med Ekholm och Limpar Lantz bildat lagets bästa formation.

Marcus Limpar Lantz ++++

Här snackar vi energiknippe. Aggressiv i spelet utan puck och även bidragit med en del poäng. En av spelarna som tacklar mest i hela serien och Vimmerby Hockey lär få svårt att behålla Limpar Lantz efter säsongen.

Hugo Orrsten ++++

19-åringen har levererat med sitt passningsspel och sin förmåga att ta sig in i offensiv zon med fart. Är inte rädd att ta för sig i det fysiska spelet och åtta assist på sina tolv första matcher i VH-tröjan imponerar.

Anton Carlsson +++

Visar tidvis prov på sitt fina spelsinne och är en av få som kan dribbla sig förbi sin motståndare, men har defintivt potential att bidra ännu mer offensivt. Carlsson har faktiskt inte gjort mål sedan den 1 oktober.

Jakob Karlsson +++

36-åringen har ibland svårt att hänga med i egen zon, men kaptenen har en speciell förmåga att kliva fram när matcherna ska avgöras. En imponerande poängproduktion och många smörpassningar levererade – men har också dragit på sig en hel del utvisningar och varit inne på flest mål bakåt.

Kevin Wennström +++

Att Wennström skulle leda den interna skytteligan i VH efter halva serien var det nog ingen som hade förutspått. Skåningen har fått flytta runt en del i formationerna men trivs uppenbart bra ihop med Jakob och Anton. Mål direkt när han fick chansen i powerplay och samma variant har gett utdelning flera gånger om.

Emil Ekholm +++

Han sköt och sköt och till slut lossnade det. Sänkte Västerås på egen hand och Ekholm är ett viktigt vapen för VH, inte minst i powerplay.

Arvid Caderoth ++

Bidrar med storlek, spelsinne och är enormt stark i tekningscirkeln. Viktig för VH i det defensiva spelet men en tilltänkt förstacenter måste såklart bidra med fler poäng än vad Caderoth har mäktat med. Har inte fått det att stämma i avgörande lägen och tvingats flytta ner i kedjehierarkin.

Filip Fornåå Svensson ++

Forwarden har visserligen gjort ett antal mål och poäng, men förväntningarna var högre efter den starka försäsongen. Har sett seg ut på skridskorna och haft svårt att bidra spelmässigt.

Isac Andersson ++

En viktig rollspelare som har förbättrat sina tekningar avsevärt jämfört med förra säsongen, men det finns mer att hämta i det offensiva spelet.

Adam Petersson ++

Snyggt mål i upphämtningen mot Södertälje men Vimmerby-sonen har haft svårt att slå sig in i truppen när VH haft alla spelare tillgängliga. Fått fler minuter de senaste veckorna och har en uppåtgående formkurva.

Martin Pärna ++

Har fått extremt begränsat med istid men ändå klivit fram med mål mot både Karlskoga och Almtuna. Väger lätt i det fysiska spelet.

Oscar Davidsson +

Det händer för lite. HV71-lånet står fortfarande registrerad på noll poäng och är anonym i spelet bortsett från hårt slit. Samtidigt som jämnårige Orrsten visat spetsegenskaper direkt är det svårare att se vad Davidsson ska bidra med i spelet med pucken.

Elliot Ekefjärd +

Klassades av sportchefen Pelle Johanssons som VH:s bästa mitt under säsongen-värvning i fjol, det vill säga före George Diaco. Ekefjärd har visserligen blixtrat till med ett par mål, men är trög på skridskorna och behöver bli rörligare och rappare. En besvikelse sett till förväntningarna.

Colson Gengenbach –

Nej, det blev inget lyckat äventyr i Sverige för supportervärvningen. Han blev bryskt behandlad av tränarstaben och ganska snabbt petad från förstakedjan, men det var nog bara en tidsfråga innan kanadensaren skulle åka hem.

Betygsjury: Rickard Johnston, Simon Henriksson och Ossian Mathiasson. Vissa betyg har våra tre jurymedlemmar inte varit ense om, men då har vi jämkat och kommit fram till de här betygen gemensamt.