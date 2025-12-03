Karlsson vill inte ta det utåt: "Ska ha telefonmöte i morgon"

Eric Karlsson upplevdes inte helt nöjd med domarinsatsen, men ville inte säga något i media. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey föll borta mot BIK Karlskoga i den svåra bortamatchen med 4-2. Hemmalaget fick många chanser i numerärt överläge, men Eric Karlsson vill inte kritisera domarinsatsen utåt. – Jag försöker hålla en linje och ska ha ett telefonmöte med "Micke" Nord i morgon, säger han.

Fem möjligheter i numerärt överläge fick BIK Karlskoga, varan en chans i fem mot tre. Vimmerby å sin sida fick endast två powerplay.

VH-tränaren Eric Karlsson är dock tydlig med att han inte vill kritisera domarinsatsen i media.

– Jag försöker hålla en linje. Jag ska ha ett telefonmöte med "Micke" Nord i morgon och då får jag framföra mina åsikter till honom, nöjer han sig med att kommentera utvisningarna.

Eric Karlssons Vimmerby ledde med 2-1 efter 20 spelade minuter, men fick se BIK Karlskoga kvittera mot slutet av den andra akten. I den tredje hittade topplaget en ledning i spel fem mot tre och kunde sedan göra 4-2 i tom kasse.

– Jag tycker att vi gör en jättebra prestation och det är väldigt frustrerande att vi inte får något med oss. Vi gör det fantastiskt bra mot ett av seriens bästa lag och det är sjukt tufft att komma hit och spela. Därför är det så frustrerande att vi inte får med oss något.

"Kunde varit tuffare"

Trots ledning efter öppningsakten var det inte den period Eric Karlsson var mest nöjd med efteråt.

– Vi kommer upp hit för en rejäl kamp och Karlskoga kör och är aggressiva. Jag tycker vi gör det bra i första, men vi kunde varit lite tuffare. Jag tycker att vi kommer ut och är tuffare i andra. Vi står upp för varandra och Hansen (Isak) tar en fajt där. Vi har många skiften i deras zon. Vi skjuter inte, utan värderar våra lägen, och de skapar bara något läge. Det är lite ologiskt att de får 2-2 där efter ett gäng bra byte.

I den tredje blev det mycket tid med reducerad numerär för Vimmerby.

– De får otroligt mycket PP i dag och till slut gör de mål i fem mot tre. Så blir det offta. Jag är jättestolt över prestationen och hur vi kommer tillbaka i tredje, bygger momentum och skapar chanser. Vi har kanske inte extremt många klara chanser, men vi går för det hela vägen.

Viktig vecka

Det är en viktig vecka som väntar Eric Karlssons mannar med hemmamatch mot Modo på fredag och sedan länsderby mot Nybro på söndag.

– Vi fick många bra svar och kollektivt är vi jättebra med. Både jag och Stefan (Fredriksson) var här förra året och blev helt överkörda ifjol. För Vimmerby var det samma sak. Det är en tuff bortamatch, men vi gör väldigt mycket bra.

VH-ledaren tyckte att alla enheter stod upp fysiskt och tog kampen.

– Hugo (Laring) gör en bra match i kassen, Pärna (Martin) bidrar och "AP" (Adam Petersson) gör en bra insats igen. Vi fick många bra svar och det är bara att tycka det är surt i kväll och sedan skaka av sig det.