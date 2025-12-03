Målvakten om debuten: "Tredje är på mig"

Frölundalånet Hugo Laring gjorde sin debut för Vimmerby Hockey borta mot BIK Karlskoga. Han motade 29 av 32 skott. – Tredje är på mig. Där förlorar vi matchen och det får jag ta med mig, säger ungtuppen efter premiären till TV4 Play.

Han har varit här ett tag utan att få speltid. Borta mot BIK Karlskoga lät Vimmerbyledningen en flitigt matchad Pontus Eltonius vila och kastade in 19-årige Hugo Laring mellan stolparna.

Han räddade 29 av 32 BIK Karlskoga-skott när topplaget vann med 4-2 och där det sista målet kom i tom kasse.

– Man spelar för att vinna. I de första två perioderna ger jag laget en bra chans, men det tredje är på mig. Där förlorar vi matchen och det får jag ta md mig. Jag tycker att den kan jag ha, även om det är fem mot tre. Jag kan nypa den, säger Hugo Laring till TV4 Play.

Han var besviken efter sin debut.

– Klart man kan ta med sig mycket bra saker, men man vill alltid. Just nu är jag sur på det. Vi får spela mycket boxplay, men många gör det bra och vi krigar som ett lag. Vi ger det en chans.

Laring såg ut att sprida ganska mycket lugn till sina medspelare, men han medger att han var nervös inför nedsläpp.

– Man vill sprida ett lugn, men vara påslagen och alert också. Klart man blev nervös, men jag hade inget att förlora, utan allt att vinna. Det är bara att lita på sig själv och spela med ett högt självförtroende.

Hur länge han blir kvar i Vimmerby är oklart.

– Nu stannar jag här som det ser ut, men det är ingen bestämd tid. Jag är förberedd och beredd att vara kvar här, säger han i tv-sändningen efter matchen.