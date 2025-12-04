Vimmerbybacken får chansen i SHL – lånas ut i kväll

Det råder personalkris i Växjö Lakers. Nu lånar SHL-klubben in från Vimmerby Hockey.

24-årige Elias Lindgren har gjort succé sedan han återvände till Vimmerby Hockey från Södertälje SK. Samtidigt råder det stor personalkris i Växjö Lakers på backsidan.

Flera backar kan missa matchen mot Luleå och nu agerar SHL-laget.

Vimmerbybacken lånas ut till torsdagskvällens bortamatch mot Luleå.

"Med anledning av rådande backbrist inför morgondagens bortamöte mot Luleå Hockey väljer Växjö Lakers att låna in Elias Lindgren från HockeyAllsvenska klubben Vimmerby Hockey", skriver Växjö.

– Vi har en situation med tre backar som ska bli pappor mer eller mindre samtidigt. Därför lånar vi in Elias. Vi är mycket tacksamma för att Vimmerby och Elias själv har varit samarbetsvilliga i detta, säger sportchef Henrik Evertsson till klubbens hemsida.