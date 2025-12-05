Efter utvisningarna – VH i dialog med domaren: "Respektfullt samtal"

Fem utvisningar med sig och 13 emot under de tre senaste matcherna. Mot Karlskoga åkte VH på fem tvåor och Eric Karlsson har haft en dialog med domaren Mikael Nord. – Ett bra och respektfullt samtal. Vi har såklart ett vinklat synsätt från vårt håll men han tog med sig det vi pratade om, förklarar VH-tränaren.

Vimmerby Hockey har inte fått många domslut med sig i de senaste matcherna och stundtals har frustrationen varit påtaglig i båset. Efter förlusten mot Karlskoga ville VH-tränaren inte kritisera domarnivån utåt, men meddelade samtidigt att han skulle framföra sina åsikter till domaren Mikael Nord under dagen.

– Vi pratade en stund förut och man tycker sällan lika. Han tog med sig det vi hade att komma med så får vi ta det därifrån, säger VH-tränaren som annars var mer än nöjd med lagets insats.

– Vi är starka i alla kamper och dueller. Jag önskar bara att vi fått ett bättre resultat.

"En jätteutmaning"

Vimmerby Hockey har ett intensivt schema med match mot Modo imorgon och Nybro på söndag. Att då låna ut viktige backen Elias Lindgren till Växjö förklarar Eric Karlsson så här:

– Vi ansåg att det var okej under förutsättningen att han kommer hem till vår match. Det är lite vår identitet och idé att förädla spelare och det är helt fantastiskt att ett SHL-lag är intresserad av att låna en spelare från oss. Jag är helt säker på att han kommer att göra det jättebra.

Hur ser du på mötet med Modo?

– En jätteutmaning. Vi pratar om ett lag med en spelarbudget som är bra många gånger mer än vår och med flera namnstarka spelare i truppen, även om de haft det lite tuffare på sistone. Vi vet att vi kan slå alla lag och det blir en spännande uppgift.

VH-tränaren avslöjar inte hur kedjorna kommer se ut, men meddelar att Pontus Eltonius är tillbaka i målet efter att ha vilat senast.