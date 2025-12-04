Allsvensk forward lånas ut till krisande Västervik

Västerviks IK:s läge i Hockeyettan är tufft och jobbigt. Nu lånar klubben in egna produkten Carl-Henrik Edwardsson från IF Troja-Ljungby i Hockeyallsvenskan.

Västerviks IK radar upp förluster på löpande band och befinner sig i bottenskiktet av Hockeyettan. För att försöka få till ett trendbrott hemma mot Hanvikens SK på fredagskvällen lånas forwarden Carl-Henrik Edwardsson in till allsvenska jumbon IF Troja-Ljungby. Lånet gäller tills vidare. Edwardsson står noterad för noll poäng på 23 spelade matcher i Hockeyallsvenskan.

”Det känns väldigt roligt att vi har kunnat hitta en lösning med Troja om ett lån tills vidare. Som Västervikskille kommer han ge allt för både laget och staden, en stor och kraftfull kille som kommer vara jättenyttig för oss”, skriver VIK i ett inlägg på sociala medier.

VIK riktar ett stort tack till Troja-Ljungby för en snabb och smidig överenskommelse.