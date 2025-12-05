Här är VSGF:s motståndare i fortsättningsserien – premiär på söndag

Virserums SGF gör upp med fem andra lag i fortsättningsserien i division 3. Foto: Bildbyrån

Ännu en gång missade Virserums SGF alltrean och får ställa om för spel i fortsättningsserien. Den nya serien inleds med bortamatch på söndag.

Virserums SGF upplevde en stökig grundserie med tidigt tränaravhopp som ledde till en tillfällig tränarlösning och resultat som inte gick deras väg.

När Tobias Jahr och Adam Dahl tog över skutan kom vändningen med 14 poäng på de sex sista matcherna. Notabelt är att VSGF tog totalt 16 poäng på tolv matcher. Det räckte inte för att avancera till alltrean utan VSGF får ännu en gång spela i fortsättningsserien och slåss om den åtråvärda förstaplatsen som betyder fortsatt spel.

Virserum möter Eksjö HC, HC Wettern, Lenhovda IF, Rydaholms SK och Linköping Mighty Ravens HC. Alla lag möter varandra tre gånger, vilket ger totalt 15 matcher per lag fram till 22 februari när serien går i mål.

Redan nu på söndag är det dags för premiär i nya serien och VSGF ställs mot Lenhovda IF på bortais.