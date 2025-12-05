STORPUBLIK VÄNTAS MOT MODO I KVÄLL – ”ALLT PEKAR PÅ DET”

Storpublik väntas till VBO Arena i kväll när formsvaga storklubben Modo kommer på besök. Foto: Arkivbild

Sittplats är i stort sett slutsålt och ståplatsbiljetterna går åt i en stadig takt. Vimmerby Hockeys klubbchef Johan Hermansson Liström räknar med mycket folk i VBO Arena i kväll när formsvaga storlaget Modo kommer på besök.

Fredagskväll och toppmatch mot storlaget Modo. Då kan man förvänta sig bra med publik I VBO Arena i Vimmerby. Och så verkar det också bli.

På fredagsförmiddagen fanns det bara ett par ströbiljetter kvar till sittplats, och sammanlagt var över 1 000 biljetter sålda.

– Av erfarenhet vet vi att vi har mycket biljettköp de sista timmarna innan match, så allt pekar på en riktigt bra siffra i kväll, säger klubbchefen Johan Hermansson Liström.

Formsvaga gäster

Modo var en av de stora favoriterna inför seriestart, och till och från har man infriat förväntningarna. På slutet har dock motorn hackat rejält och laget har nu sex raka matcher utan seger under ordinarie tid. Av 18 möjliga poäng har man under dessa sex matcher bara tagit fem poäng. Förluster har bland annat kommit mot Nybro, AIK och i förrgår borta mot Troja-Ljungby.

Senast Modo tog en trepoängare var den 14 november då Kalmar besegrades hemma med 4-2.

I tabellen ligger Modo fyra med 43 poäng, 16 poäng före tolvan Vimmerby Hockey.