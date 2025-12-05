Bra besked för VH – forwardsduon petas från JVM

Under fredagen togs den svenska JVM-truppen ut. Det blev ett positivt besked för Vimmerby Hockey. Varken Hugo Orrsten eller Oscar Davidsson togs nämligen ut i truppen som ska åka till Minnesota.

26 spelare togs på fredagen ut i en preliminär JVM-trupp inför 2026 års JVM-turnering i Minnesota, USA.

– Vi drömmer om guld och siktar på att utmana USA och Kanada, som får ses som favoriter i turneringen. Vi behöver växa ihop som ett riktigt starkt lag och grupp, och det är målet för träningslägret. Lyckas vi med det, så vet vi att vi har flera matchvinnare i laget och det kan räcka långt, säger Magnus Hävelid, förbundskapten för Juniorkronorna.

I truppen tas debutanterna Felix Carell från Malmö Redhawks, som varit utlånad till Kalmar, och Loke Krantz från Linköpings HC ut. Ingen av dem har tidigare spelat i Juniorkronorna.

I truppen finns också namn som Modos Milton Gästrin och förstås Frölundas Ivar Stenberg, Brynäs Lucas Pettersson, Timrås Eddie Genborg och Djurgårdens Anton Frondell. SSK:s målvakt Love Härenstam och Almtunas inlånade keeper Herman Liv är båda uttagna.

Petade VH-spelare

För Vimmerby Hockey blev det dock positiva besked. Man kommer inte behöva klara sig utan varken HV-lånet Oscar Davidsson eller sin egen Hugo Orrsten under den här perioden. Båda har gjort juniorlandskamper tidigare, men togs inte ut i truppen.

Även hockeyallsvenska spelare som Björklövens Oliwer Sjöström och IK Oskarshamns Viggo Nordlund petas.

Juniorkronorna kommer spela tre träningslandskamper inför JVM. Två mot Kanada och en mot Schweiz. Turneringen börjar för svensk del på annandagen när Sverige möter Slovakien i Grand Casino Arena. JVM-truppen får bestå av 25 spelare och därför kommer en spelare få lämna JVM-lägret strax innan turneringen börjar.