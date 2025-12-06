Kaptenen efter skalpen mot Modo: "Långt borta när jag själv växte upp"

Kevin Wennström öppnade målskyttet efter bara 58 sekunder på samma variant som mot Karlskoga och Västerås. Foto: Rickard Johnston

Tappad 3-0-ledning och två insläppta mål på 1.09 i början av tredje perioden – men VH redde ut resten av Modos anstormning och fixade bonuspoängen. – Att slå Modo hemma känns ändå rätt speciellt. Det var långt borta när jag själv växte upp och det är kul att kunna bjuda publiken på det, säger lagkaptenen Jakob Karlsson.

Vimmerby Hockey såg ut att vara på väg mot en lika komfortabel som imponerande seger mot Modo när Isak Hansen sköt in 3-0 en bit in i andra perioden. Då hade nya powerplay-formationen med Jakob Karlsson, Anton Carlsson och Kevin Wennström gett VH en riktig drömstart efter bara 58 sekunder – med exakt samma variant som mot både Västerås och Karlskoga.

– Den är svår att försvara sig mot och har i stort sett fungerat från och till i tio år. Vi har bra rörelsemönster och hot överallt. Klart man kan tycka att motståndaren borde kunna ta bort den, men det blir lätt ett hål i mitten och tar man bort Kevin öppnas fler alternativ, säger Jakob Karlsson.

"Vi överlever och ska vara nöjda"

Men gästerna tog sig tillbaka.

När 3-1 blev 3-3 på en minut i tredje perioden trodde nog få i publiken att VH skulle få med sig några poäng. Pontus Eltonius klev fram med några viktiga räddningar och i förlängningen blev Elias Lindgren matchhjälte.

– Jag tycker att vi ska vara nöjda. Vi möter ett riktigt skickligt lag och sett över 60 minuter är det rättvist att de kommer ifatt. Efter 3-0 känns det som att de släpper lös på allt och vi får svårt att hänga med. De kommer med fart, hittar cross i mittzon och spelar högt i anfallszon, säger kaptenen och fortsätter:

– Det är klart att vi inte får starten vi vill ha i tredje perioden men de hade bra chanser tidigare också. Vi hänger på repen och kämpar, kämpar och kämpar. Vi överlever och ska vara jättenöjda med två poäng.

Hur går snacket i omklädningsrummet inför tredje?

– Vi pratar om att vi vill ha mer kontroll och värdera när vi har lägen att gå framåt och när vi ska vara mer kompakta. Sedan smäller det med två mål direkt och det blir lite panik. Vi får till lite bättre försvarsspel efter det men man måste vara ärlig och säga att Modo var bra ikväll.

Mentalt stärkande att ändå få med sig två poäng?

– Ja, det är väldigt starkt. Vi har bra go på bänken hela matchen och på förhand hade alla tagit två poäng hemma mot Modo.

Har haft svårt i Nybro

Nu väntar Nybro borta på söndag med förre VH-tränaren Hampus Sylvegård i båset.

– Det känns som att det var hundra år sedan vi vann därnere. Anton frågade Chat GPT tidigare: ”När vann Vimmerby Hockey i Nybro senast” och det fanns inget svar. Vi får väl se om det kan vara dags.