SKRÄLLEN: FÖRVÄNTADE TOPPLAGET SPARKAR TRÄNARNA

"Ett tufft beslut, men vi behöver en nystart", säger Henrik Gradin i ett pressmeddelande.

MoDo Hockey drömmer om att ta sig tillbaka till SHL direkt. Efter en period med sämre resultat väljer den anrika klubben att gå skilda vägar med tränarna Mattias Karlin och Mikael Sundell. Fredrik Andersson tar över ansvaret som huvudtränare och får Thomas Rhodin vid sin sida.

Mattias Karlin kom hem till moderklubben MoDo Hockey inför säsongen 2021/2022 och Mikael Sundell anslöt som assisterande tränare ett år senare. Duon har kamperat ihop sedan dess och upplevt både uppflyttning till SHL och degradering till Hockeyallsvenskan.

Örnsköldsviksklubbens mål är att ta sig tillbaka till SHL direkt. Efter halva serien spelad ligger MoDo fyra i tabellen, 15 poäng efter IF Björklöven som dessutom har två matcher mindre spelade.

MoDo har denna vecka spelat tre matcher på bortais och förlorat mot både Troja-Ljungby och Vimmerby Hockey efter förlängning och vunnit mot BIK Karlskoga.

"Behöver en nystart"

Efter gårdagens seger i Karlskoga bestämde sig klubbledningen för att sparka Mattias Karlin och Mikael Sundell. Fredrik Andersson blir ny huvudtränare och får Thomas Rhodin som assisterande tränare. Michal Zajkowski har fortsatt ansvar för målvakterna.

"Vi har under en tid vänt på alla möjliga stenar för att staka ut vägen framåt. Ibland måste man ta tuffa beslut och nu har det landat i detta, som definitivt är ett jobbigt beslut. Inte desto mindre tror vi att det är rätt väg framåt. Ingen har undgått att se att vi har underpresterat den här säsongen. Vi har byggt ett lag för att återvända till SHL och vet att det finns stor kapacitet i truppen. Tyvärr har vi inte fått ut den och därför sker denna förändring. Att ge dem beskedet dagen efter vinsten mot Karlskoga gör det extra tufft, men vi behöver en nystart", säger sportchef Henrik Gradin.

För Henrik Gradin var det ett jobbigt besked att lämna till Mattias Karlin och Mikael Sundell.

"För mig personligen är det väldigt känslosamt då jag har jobbat nära Mattias och Mikael länge och jag vet hur hårt de slitit för MoDo Hockey. Jag vill verkligen tacka dem för allting de har gjort för klubben och önskar dem allt lycka till framåt".