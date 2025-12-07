Carlsson om svårigheterna med Nybro: "De är starka här"

Nybro Vikings vände 0-1 till 4-1 och besegrade Vimmerby Hockey till sist klart i länsderbyt. Anton Carlssons Vimmerby får vänta på ett trendbrott i Liljas Arena. – De är starka här när de får igång snurret, säger han om matchen.

Vimmerby Hockey har det förtvivlat svårt borta mot Nybro Vikings. Anton Carlsson hade tidigare i veckan ställt frågan till Chat GPT när VH senast besegrade länsrivalen borta.

Svaret är säsongen 2021-2022 och då i grundserien. Sedan dess har Vimmerby radat upp förluster borta mot just Nybro. Under söndagseftermiddagen var man nära ett trendbrott, men den sköra ledningen försvann snabbt i tredje och Nybro gjorde fyra mål och vann med odiskutabla 4-1.

Spöket lever därmed vidare.

– Jag vet faktiskt inte varför det är så. De är starka här när de får igång snurret. Vi ser trötta ut i sista, men jag vet inte vad det beror på. Vi får gå till oss själva och analysera vad vi kan göra bättre, säger VH-forwarden.

"Sköljde över oss"

Han tycker att hans lag stod för två relativt bra perioder.

– Första perioden är bra och andra är helt okej. Vi vill fortsätta spela i tredje, men de får långa anfall på oss och utdelning där under sitt momentum. Vi har varit starka där tidigare när vi släppt in ett mål och bara fortsatt att gå. Vi tappar det lite i dag.

Känslan var att ni blev väldigt passiva?

– Vi har varit bra i forecheckningen tidigare, men hamnar mer i mittzon och blir mer backande. Nybro gör det bra samtidigt som vi inte får fart på skridskorna i mittzon. De sköljer över oss.

Åkte på en del smällar

Vimmerbys skadedrabbade forward åkte på en hel del smällar och viss oro uppstod när han sakta tog sig till båset vid ett tillfälle. Det ska dock mest ha handlat om hjälmen, uppger han efteråt.

– Ja, det blev en del smällar. De är tuffa och starka, men det är inga problem.

Förlusten i rivalmötet tog ned Vimmerby till plats tolv i tabellen. Vid seger hade man passerat Nybro, men är nu i stället fyra poäng efter sjundeplacerade antagonisten.

– Det är tungt. Det var en sjukt viktig match. Samtidigt är det en av 52 omgångar och vi får bara kolla framåt. Vi har gjort det jättebra i vissa, sämre i andra. Det är mycket tillfälligheter i dag och man ska inte dra för stora växlar av det här. Vi får analysera det här i morgon och sedan gå vidare.