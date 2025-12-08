Troja-Ljungby bryter med Risk: "Inte som vi hade hoppats"

Forwarden Brady Risk värvades in till Troja-Ljungby inför säsongen men har bara svarat för fyra poäng på 15 omgångar. Nu lämnar han jumbon. – Det blev inte som vi hade hoppats, säger sportchefen Tobias Johansson till klubbens hemsida.

Giordano Finoro har redan lämnat och nu bryter Troja-Ljungby med ytterligare en import. Kandensaren Brady Risk, som stått utanför truppen i flera omgångar, lämnar klubben.

– Vi är väldigt tacksamma för samarbetet med Brady och hans agent i en tuff situation. Det blev inte som vi hade hoppats och då har vi varit tvungna att agera, säger Trojas sportchef Tobias Johansson.

Troja-Ljungby är jumbo i tabellen och har sex poäng upp till säker mark.