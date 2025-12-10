VIMMERBY HOCKEY TOG MED SIG TRE POÄNG HEM FRÅN UPPSALA

Almtuna fick ett gratisläge att ta ledningen mot Vimmerby Hockey redan efter en minut. Arvid Hurtig slarvade med pucken vid blålinjen och William Proos blev helt ren från halva plan. Då klev Pontus Eltonius klev fram med en viktig räddning och istället var det VH som skulle ta ledningen genom Alfred Hjälm.

Bjöd på läge i boxplay

Efter bra slit från tredjekedjan och skott av Marcus Limpar Lantz snappade Emil Ekholm upp returen, passade hemåt till Alfred Hjälm som klippte till direkt. Med bra trafik framför kassen studsade skottet in bakom Herman Liv i Almtuna-målet – och Hjälms första hockeyallsvenska mål var ett faktum. Kort därefter fick VH chansen att utöka i powerplay men utan resultat. Almtuna fick faktiskt det bästa läget i boxplay sedan Elias Lindgren slarvat i egen zon men 0-1 höll sig perioden ut.

Bochen träffade ribban

I andra perioden blev det tidigt en otäck situation där en Altmuna-spelare av misstag körde över en av linjedomarna vid sargen. Domaren låg länge orörlig på isen, men tog sig snart upp för egen maskin. VH hade kontroll på spelet inledningsvis och skapade flera möjligheter att utöka ledningen. Anton Carlsson jobbade till sig ett tre mot ett-läge, men Alfred Hjälm misslyckades med tillbakapassningen. VH fick en ny chans i powerplay där Nick Bochen träffade ribban. Jakob Karlsson åkte sig sedan fri men istället för att skjuta själv passade han till Elliot Ekefjärd och Almtuna-försvaret hann tillbaka. Efter de missade möjligheterna jämnade Almtuna ut spelet och var enormt nära en kvittering när Mikkel Oby Olsen fick öppet mål på bortre men sköt utanför.

Pärna målskytt igen

Med bara 20 sekunder kvar fick VH in det så psykologiskt viktiga 0-2-målet. Arvid Caderoth fullföljde forecheckingen, bröt pucken och hittade Hugo Orrsten som visade fin speluppfattning när han droppade pucken till Martin Pärna som satte 0-2 i krysset. I tredje perioden fick Vimmerby Hockey sitt tredje powerplay när Pärna dragits ner. Och då smällde det. Elias Lindgren släppte över till Emil Ekholm som bombade in 0-3 från sin favoritposition till vänster.

VH såg sedan ut att ha rätt bra kontroll på matchen, men med drygt sju minuter kvar reducerade Altmuna och skapade nerv. Bara minuten senare drog Isak Hansen på sig en utvisning och hemmalaget fick ett drömläge att ta sig tillbaka, men Eltonius svarade en viktig räddning. VH lyckades med viss möda hålla undan och vann med 1-3.

Mer om matchen kommer.