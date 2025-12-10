Viktig trea för VH: "Superstabila fram till 3-0"

VH-tränaren Eric Karlsson var glad över de tre poängen mot Almtuna. Foto: Arkivbild

Almtuna IS har varit ett jobbigt motstånd för Vimmerby Hockey i Hockeyallsvenskan. Den här onsdagskvällen blev det en klar 3-1-seger i Uppsala. – Grymt viktigt. Och stark seger, säger tränaren Eric Karlsson.

Vimmerby har haft svårt i Uppsala i den arena med värst inramning i Hockeyallsvenskan. Den här säsongen kanske blir annorlunda.

VH tog nämligen revansch på Almtuna för övertidsförlusten i säsongens första möte, vann med 3-1 och tog tre viktiga poäng i mötet mellan de två tabellmässigt sett närliggande lagen.

– Almtuna är obehagliga och ligger på rulle hela tiden. Vi har svårt att få grepp om matchen. Det är svårt att spela här, men vi gör en stabil match. Första perioden var trygg och bra och likaså första tio i andra perioden. Då har vi full kontroll, men efter det blir det lite fram och tillbaka. Vi skapar inte de jätteskarpa chanserna, säger Eric Karlsson.

Martin Pärnas 2-0-mål med 20 sekunder fick förstås stor inverkan på resterande del av matchen.

– Det är ett viktigt 2-0-mål. Det blir lite nyckeln. Jag vet inte hur många tvåettor vi har, men Almtuna får också med sig några, eftersom de ligger och fuskar. Då gäller det att göra mål på sina lägen. Därför är 2-0-målet jätteviktigt.

"Sjukt bra spel"

Eric Karlsson tyckte att hans lag var superstabila fram till 3-0.

– Sedan blir vi lite passiva. Almtuna har inget att förlora, men vi klarar det bra och det var grymt viktigt. Och stark seger, säger VH-tränaren.

Uppsalalaget fick ett enda numerärt överläge, men det kom efter 1-3-reduceringen och Pontus Eltonius fick komma upp med en stor räddning där.

– Vi klarar det boxplayet på ett ganska bra sätt, men det var också sjukt bra spel av dem där. Pontus tar den och det är avgörande.

Annons:

Gladdes åt Hjälms mål

Generellt ansåg Eric Karlsson att det var tre välförtjänta poäng som stoppades in i bussen.

– Jag tycker vi är det bättre laget. Det här var tre viktiga poäng och bussresan hem blir lite skönare och sedan får vi ladda om inför Mora på fredag.

Trots att den första powerplayformationen fått utdelning på slutet valde man att plocka bort Martin Pärna och sätta in Arvid Caderoth igen.

– Vi ville få ett hot till. Vi har gjort mål på varianten, men vi ville få med en rightare. Jag tycker att de spelade bra och det andra PP:t fick hänga en. De har spelat bra och levererat för oss på slutet.

VH får nu en lite lugnare torsdag.

– Vi kommer hem runt halv tre i natt och sedan samlas vi vid tio i morgon för att stänga matchen. Sedan är det frivillig träning efter det.

Karlsson gladdes åt att Alfred Hjälm fick göra sitt första mål och han fick också många minuter. Gustaf Malmkvist fick därför sitta betydligt mer i den här matchen.

– "Affe" gjorde det bra och kul att han fick hänga. Annars var det en laginsats, tycker jag.

Vimmerby passerade nu kvällens motståndare i tabellen, ligger elva och har fem poäng ned till nästjumbon Västerås.