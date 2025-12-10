FORTSATT JÄTTEKRIS FÖR NYBRO – MÅSTE SNABBT FÅ IN MILJONER

Läget är riktigt mörkt för Nybro Vikings. Snabbt måste flera miljoner in. Foto: Bildbyrån

Det är fortsatt jättekris i Nybro Vikings ekonomi. Trots 1,2 miljoner kronor insamlat under hösten behövs ännu mer. – Vi måste snabbt få in fyra miljoner för att säkra föreningens existens, säger ordförande Magnus Krantz till Barometern.

Tidigare i höstas kommunicerade Nybro Vikings att de behövde få in tre miljoner. Men det kommer inte räcka. Nu meddelar den hockeyallsvenska klubben att ännu mer pengar behövs.

– Hittills har vi fått in 1,2 miljoner kronor i extra stöd men vi vill vara transparenta och sanningen är att det krävs mer än så eftersom vi under säsongen tappat cirka 500 000 kronor i minskade intäkter kring matcherna, säger Nybros ordförande Magnus Krantz till Barometern.

Nybro själva beskriver situationen som akut och alarmerande. Ytterligare fyra miljoner måste in snabbt.

– Helst före jul vill vi ha signaler på att vi kan få in de pengar som krävs för att säkerställa vår framtid. Det är final call. Om Nybro Vikings ska kunna finnas kvar som förening behöver vi få in de här pengarna, säger Magnus Krantz.

Pushar på kommunen

Ordföranden försöker också trycka på för att kommunen, som är mitt uppe i att avvecka förskolor och skolor, ska hjälpa till.

– Jag har full respekt för att kommunen har stora ekonomiska utmaningar men om vi inte skulle finnas skulle kommunen tappa stora intäkter i form av pengar för vårt hockeygymnasium som ger kommunen betydande intäkter per år – plus intäkter i form av försäljning och övernattningar i samband med matcher, säger Magnus Krantz.

Han säger till tidningen att han tror att staden var väldigt berusad av att vara tillbaka i Hockeyallsvenskan.

– Många rycktes med. De skulder vi har är en ryggsäck som vi har med oss.