Körde på domaren – Almtuna-backen stängs av

Léon Lerebäck sänkte domaren mot Vimmerby och stängs nu av i två matcher. Foto: TV4 Play

Almtunas back Léon Lerebäck körde på domaren under matchen mot Vimmerby Hockey. Nu stängs backen av i två matcher.

Det var tidigt i den andra perioden som en linjedomare blev liggandes in till sargen. Detta efter en kollision med Almtunas back Léon Lerebäck.

Domaren låg kvar ett tag och såg illa däran ut, men kom till slut upp på benen och kunde döma vidare. Efter matchen anmäldes situationen till disciplinnämnden.

"Vid tillfället rör sig linjedomaren baklänges några meter ut från sargen, i en position som är normal utifrån spelets läge. Innan Lerebäck åker mot båset befinner han sig i egen försvarszon med fri sikt över isytan fram till linjedomaren, och det finns ingen annan spelare mellan dem de sista metrarna innan kontakten uppstår. Linjedomaren blir liggande kortare tid efter fallet men kan därefter fortsätta matchen", står det i anmälan.

"Oturlig händelse"

Spelaren har genom Almtunas sportchef uppgett att situationen är olycklig, eftersom domaren gör sig illa.

"Vi vill belysa att Léon har varit inne på isen förhållandevis länge och får dessutom en tackling i sarghörnet som tar illa på honom. Han bestämmer sig för att ta sig till båset för att byta efter tacklingen, han har kraftig mjölksyra samt smärta i kroppen efter tacklingen som uppstår i sarghörnet. När Léon närmar sig båset för att byta, där ovanstående förklaring ska tas i beaktning, tar linjedomaren beslutet att backa bort från sargen för att ge plats åt Almtunaspelare som är på väg in på isen från båset, samtidigt som domaren backar kommer Léon i motsatt riktning och kolliderar med domaren i ryggen. Detta är inte uppsåtligt från Léons sida utan mer en oturlig händelse", skrev föreningen i sitt yttrande.

I det här fallet anser disciplinnämnden att domarens ställning har kränkts.

"Att köra på en domare under match är helt oacceptabelt och den typen av förseelser har ett i grunden mycket högt straffvärde, som dock kan tillåtas variera utifrån omständigheterna i det enskilda fallet", skriver nämnden.

Annons:

Stängs av i två matcher

Enligt nämnden framgår det att linjedomaren rört sig på ett sedvanligt sätt i den uppkomna situationen.

"Léon Lerebäck har haft god tid att se linjedomaren innan dennes förändring av åkriktningen och han har enligt nämnden haft reell möjlighet att undvika en kollision med linjedomaren och har härigenom visat på en likgiltighet inför uppkomsten av den fysiska kontakten med domaren som blivit en följd av hans agerande", skriver man. I förmildrande riktning anser man att det inte funnits ett direkt syfte att köra på domaren.

Almtunabacken bedöms därför ha gjort sig skyldig till Physical abuse of offcials och han stängs av i de två kommande matcherna.