LIVE: Följ Vimmerbys jakt på seger mot Mora

Hugo Orrsten och hans Vimmerby Hockey jagar seger mot Mora. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey är jakt på efter andra raka segern. På hemmaplan jagar man tredje raka segern. Mora IK väntar hemma i VBO Arena.

Nedsläpp är i vanlig ordning klockan 19 och matchen kan ni följa med vår liverapportering. Vi börjar strax före pucken släpps – häng med!