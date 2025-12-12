12 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

LIVE: Följ Vimmerbys jakt på seger mot Mora

Hugo Orrsten och hans Vimmerby Hockey jagar seger mot Mora. Foto: Rickard Johnston

LIVE: Följ Vimmerbys jakt på seger mot Mora

ISHOCKEY 12 december 2025 16.30

Vimmerby Hockey är jakt på efter andra raka segern. På hemmaplan jagar man tredje raka segern. Mora IK väntar hemma i VBO Arena.

Annons:

Nedsläpp är i vanlig ordning klockan 19 och matchen kan ni följa med vår liverapportering. Vi börjar strax före pucken släpps – häng med!

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Nu kan Vimmerby avgöra på hemmaplan: "Känner mig nästan snurrig"
Dags för hett länsderby – så ställer VH upp
Viktig vecka för VH inleds i kväll: "Skulle ljuga om jag sa nåt annat"
Ström drömmer om avancemang med VH: "Som när man fick sina barn typ"
Efter torsken i toppmötet: "Förlorar den i special teams"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt