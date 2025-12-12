LIVE: Följ Vimmerbys jakt på seger mot Mora

Annons:
Hugo Orrsten och hans Vimmerby Hockey jagar seger mot Mora.
Foto: Rickard Johnston
Vimmerby Hockey är jakt på efter andra raka segern. På hemmaplan jagar man tredje raka segern. Mora IK väntar hemma i VBO Arena.
Nedsläpp är i vanlig ordning klockan 19 och matchen kan ni följa med vår liverapportering. Vi börjar strax före pucken släpps – häng med!
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
