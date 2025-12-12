Kaptenens mäktiga milstolpe – gör match nummer 500 i VH-tröjan

Två VH-ikoner under värmningen inför matchen mot Mora. Anton Carlsson firade 400 matcher i VH-tröjan för ett par veckor sedan och i kväll gör Jakob Karlsson match nummer 500. Foto: Rickard Johnston

Match nummer 500 i VH-tröjan. Lagkaptenen når en mäktig milstolpe mot Mora. – Det känns mycket. När jag var 20 år trodde jag aldrig att jag skulle spela så här länge, men det har varit svårt att sluta, säger Jakob Karlsson.

2012 återvände Jakob Karlsson till Vimmerby Hockey och frånsett några kortare sejourer i Södertälje SK, IK Oskarshamn och IK Pantern har kaptenen blivit moderklubben trogen.

Han är sedan tidigare klubbens bästa poänggörare genom tiderna och mot Mora gör han match nummer 500 i VH-tröjan.

– Det är fortfarande väldigt roligt. Vi har haft en kärna av spelare som har fått jobba ihop länge och det känns extra kul att vi nådde en framgång till slut och kunde ta upp laget en nivå och dessutom klara första året. Det gör att det ännu mer känns värt det, säger 36-åringen.

"Alltid varit min akilleshäl"

Hur många ytterligare säsonger han har kvar i benen är svårt för kaptenen att svara på.

– När man lägger av så lägger man av och det är ett väldigt stort beslut att fatta. Jag kommer fortsätta så länge jag känner att jag kan bidra och att det funkar med allting runt omkring, säger Jakob och fortsätter:

– Jag tycker fortfarande att jag håller. Man kan tycka att jag är långsam men det var jag när jag var 20 år också. Det har alltid varit min akilleshäl och jag har en seg kropp som är bra på längre distanser. Även när jag spelade fotboll var jag sjukt långsam första tio meterna.

Lagkaptenen har gjort 14 poäng på 26 matcher den här säsongen och tillhör toppen av den interna poängligan. Han har klivit fram med matchavgörande mål mot Mora och Västerås och avgjorde mot Troja-Ljungby på straffar.

– Offensivt har det gått ganska bra. Det är skönt att ha fått igång powerplay-spelet lite grann. Defensivt har jag varit inne på för många mål bakåt och har för mycket tid i egen zon. Där behöver jag vinna fler kamper och jobba upp den delen.

"Gäller att fortsätta ha den hungern"

Det är ett getingbo på nedre halvan av Hockeyallsvenskan med sex-sju klubbar inom ett fåtal poäng. I kväll ställs Vimmerby Hockey mot Mora där båda lagen står på 32 poäng.

– Det kommer vara ett race hela vägen in och lagen som växer mest kommer att lyckas, de som orkar driva och tävla mest. Det som jag är mest nöjd över genom alla år är att vi nästan alltid har varit som bäst i februari-mars. Vi har haft en utveckling både individuellt och kollektivt och det har vi haft även i år. Vi spelar stabilare och har bättre kontroll på matcherna nu än i början av säsongen och det handlar om att fortsätta ha den hungern. Vi står på en bra bas och kan ta det ett steg till, säger lagkaptenen.

Mot Mora mönstrar VH samma fyra offensiva kedjor som i segermatchen mot Almtuna. Oscar Davidsson är tillbaka från sjukdom och startar som extraforward, medan Alfred Hjälm tar klivet in bredvid Isak Hansen och ersätter Gustaf Malmkvist som blir sjundeback. Pontus Eltonius får förtroendet mellan stolparna.