Alftberg kom tillbaka efter viktigt skottäck: "Träffade örat"

William Alftberg täckte ett skott som träffade örat i första perioden och kom därefter tillbaka i spel. Foto: Ossian Mathiasson

William Alftberg är första spelaren att förlänga sitt kontrakt med Vimmerby Hockey över nästa säsong. Första matchen med nysajnat kontrakt slutade med en bitter förlust och ett skott som träffade örat.

Vimmerby Hockey inkasserade en blytung förlust hemma mot Mora IK. Efter att ha legat på för ett ledningsmål under hela tredje perioden drog VH-backen Elias Lindgren på sig en tripping-utvisning i slutminuterna som Mora utnyttjade och gjorde matchens enda mål med två och en halv minut kvar.

– Förlusten är sur. Jag tycker att vi har mer och orkar mer, men de lyckas få in pucken och straffar oss hårt i boxplay. Annars tycker jag att det är bra krigat, säger William Alftberg.

Vimmerby var sett till spelet det bättre laget i dagens tillställning i VBO Arena.

– Vi åker mycket skridskor, äger puck mycket, maler ner dem. De orkar inte, men det är målen som räknas.

Vad är det som saknas för att få utdelning i dag?

– Jag tycker att vi får lite mer attack mot mål och vi backar får igenom skotten, men det studsar inte vår väg.

Skott träffade örat

William Alftberg träffades av ett skott på örat i första perioden. Det ledde till blodvite och VH-backen togs ut i omklädningsrummet för att sedan komma tillbaka i spel.

– Det tog på örat och var ingen större fara. Det var bara att åka in i omklädningsrummet, sy lite och sedan bara ut och köra igen.

Hur känns det nu?

– Det känns väl inte så jättemycket. Det värker väl lite, men det är ingen större fara.

"Tar steg dag för dag"

På torsdagen presenterade VH förlängningen av William Alftbergs kontrakt över kommande säsong.

– Jag tycker att vi tar steg dag för dag och varje år. Självklart vill jag vara med på den resan och jag tycker att vi kan ytterligare steg resten av säsongen.

Hur har dialogen varit med Pelle Johansson?

– Det har varit bra och mycket fram och tillbaka. Vi kom överens rätt så snabbt så det var inga konstigheter.

Hur kommer det sig att det blev ett så pass tidigt beslut?

– Det är skönt att få det klart så snabbt som möjligt och slippa tänka på det efter säsongen. Nu är det bara slappna av och köra.

Alftberg tänker deppa över nederlaget i kväll för att sedan blicka framåt.

– Det är klart att det är surt. Det blir att åka hem och sura i kväll och sedan bara njuta av helgen.