Karlsson ordentligt upprörd: "Blir så fruktansvärt missbehandlade"

Han tog tid på sig att komma ut. Ändå höll han inte igen i sin kritik efter matchen mot Mora. – Det är otroligt imponerande av den här gruppen att bli så fruktansvärt missbehandlade i så många matcher och ändå är det inget gnäll. Vi kör på, säger Eric Karlsson.

Domarinsatsen hamnade i blickfånget efter Vimmerby Hockeys jobbiga nederlag hemma mot Mora IK. I slutminuterna hängde bortalaget matchens enda mål i ett av sina alla powerplay.

Vimmerbys tränare Eric Karlsson lindade väl in det något, men var ändå rätt tydlig med hur han såg på det som skedde i VBO Arena.

– Det är otroligt imponerande av den här gruppen att bli så fruktansvärt missbehandlade i så många matcher och ändå är det inget gnäll. Vi kör på. Vi har femman emot oss, ett bortdömt mål och spelar boxplay nästan hela matchen. Att då hålla den nivån hela tiden i arbetsinsats och fokus är sjukt imponerande. Det enda jag vet är att vi kommer vara bättre nästa match. Det är det enda jag vet. Vi hittar vägar att fokusera på det vi kan påverka. Det börjar bli tröttsamt att stå och prata om det här.

Blev ni bortdömda?

– Vi har 13 minuter i boxplay och två powerplay. Då är det tufft att vinna hockeymatcher.

"Inte tillgång till deras bilder"

Eric Karlsson säger att han fick förklaringar på både matchstraffet och den situation där hemmalaget jublade för mål.

– Jag har inte tillgång till deras bilder och vill inte prata om domarna, men de sätter sig själva i den situationen i kväll.

Tycker du att pucken var inne?

– Det är svårt för mig att säga. Jag utgår från att de har bra bilder och tar rätt beslut.

"Får låta det landa först"

Den tredje periodens enda utvisning drabbade Vimmerby och då kunde Pontus Eltonius och boxplayspelarna stå emot längre. Mora gjorde 1-0 och trots ett par chanser i sex mot fem förblev Vimmerby mållöst den här kvällen.

– Det är sjukt imponerande att vi kan ta ut keepern och skapa några chanser. Vi har sjukt bra "PK" hela matchen, men i 13 minuter är det svårt att hålla tätt.

Vad säger du om matchstraffet?

– Det är svårt att säga. Live tycker jag inte att det är någonting, men knäet träffar knäet säger domarna.

Nyligen sade du att du skulle prata med domaren dagen efter matchen. Hur gör du nu?

– Vi får se. Vi får låta det landa först. Just nu är det mycket känslor, men jag är imponerad av killarna. Många lag hade blivit sänkta av det här. Det har skett flertalet gånger att vi fått tuffa, avgörande beslut mot oss.

Vad tycker du spelmässigt om matchen, om vi bortser från domarinsatsen?

– Efter deras femma jobbar vi oss in i den och avslutar första helt okej. I andra är det för mycket pucktapp, men i fem mot fem har vi också bra chanser. Det är en jämn hockeymatch, men vi behöver ta lite smartare beslut med pucken.

Halva serien är spelad

Mer än halva serien är nu spelad och Vimmerby har verkligen häng på lagen som befinner sig på platser som innebär vidare spel i vår. Det är dock inget Eric Karlsson tänker någonting på.

– Det överlägset viktigaste är att vara här och nu. Vi har Karlskoga på onsdag och måste fokusera på prestationen varje dag, hela tiden. Jag förstår frågan och respekterar den, men vi fokuserar här och nu. Vi har blivit bättre för varje match och träning och vi måste fortsätta ha den kurvan.