KLART: VH-forwarden stängs av efter gårdagens matchstraff

Under gårdagens hemmamatch mot Mora drog Vimmerby Hockeys forward Elliot Ekefjärd på sig matchstraff. I dag kom beskedet att han stängs av en match för förseelsen.

Det var redan efter tre minuter av den allsvenska matchen matchen som händelsen inträffade i Moras zon. Efter en tackling på en motspelare utvisades Vimmerbyforwarden 5+20 minuter för kneeing.

Efter granskning av Players Safety Group gjordes det en anmälan till disciplinnämnden. I sin anmälan skriver man att Ekefjärd kommer in som tredje spelare i situationen och knätacklar en motståndare samt att ”handlingen innebär hög skaderisk, är respektlös och sker med knä mot knä-kontakt".

Under lördagen kom disciplinnämndens dom, och Ekefjärd stängs av en match, den borta mot Karlskoga på onsdag.

I sitt utlåtande till anmälan skrev Elliot Ekefjärd följande:

"Jag vill inleda med att beklaga den olyckliga händelse som inträffade och jag hoppas att Moras spelare, nr 10, är okej efter situationen. Det var absolut inte min avsikt att skada någon motståndare. Min bedömning av situationen är att jag glider in med avsikten att tackla Moras nr 10. Jag vill också understryka att det inte var i överdriven fart. Precis innan kontakten vänder sig Moras nr 10 om och sträcker ut benet vilket gör att när kontakten väl kommer åker mitt ben ihop med hans. Jag anser att jag själv aldrig sträcker ut mitt eget ben trots att våra ben åker ihop och tacklingen blev olycklig. Det var aldrig min avsikt att skada och jag beklagar händelsen."