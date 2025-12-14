14 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Bekräftat att stjärnbacken lämnar KHC – uppges gå till finsk klubb

Samuel Jonsson lämnar nu Kalmar. Foto: Bildbyrån

Bekräftat att stjärnbacken lämnar KHC – uppges gå till finsk klubb

ISHOCKEY 14 december 2025 13.15

Kalmar HC bekräftar på söndagen att stjärnbacken Samuel Jonsson lämnar klubben. Han uppges vara klar för finska Kärpät.

Annons:

Samuel Jonsson anslöt till KHC när Henrik Nilsson och Carl-Johan Lerby gick sönder ungefär samtidigt. Totalt har han stått för 20 poäng på 25 matcher i KHC-tröjan. 

Nu står det klart att karriären fortsätter på annat håll.

– Tråkigt att Samme lämnar, men samtidigt visste vi om hans önskan att spela på högre nivå än Hockeyallsvenskan .Vi är tacksamma för den tiden han har spelat hos oss och varit en bidragande orsak att vi är med i toppen av tabellen. Vi önskar honom ett stort lycka till, säger sportchef Daniel Stolt.

Samuel Jonsson har över 300 SHL-matcher på cv:t och uppges nu flytta till Kärpät i finska ligan. Enligt Barometern är affären redan klar.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Uppgifter: Vimmerby-killen lånas ut till HV71
UPPGIFTER: KALMAR-STJÄRNAN LÄMNAR FÖR FINLAND
KLART: Kalmar förstärker – lånar från SHL
Diaco är månadens spelare – hit skänker han pengarna
Kalmar får tillbaka backen – så långt sträcker sig lånet

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt