Bekräftat att stjärnbacken lämnar KHC – uppges gå till finsk klubb

Kalmar HC bekräftar på söndagen att stjärnbacken Samuel Jonsson lämnar klubben. Han uppges vara klar för finska Kärpät.

Samuel Jonsson anslöt till KHC när Henrik Nilsson och Carl-Johan Lerby gick sönder ungefär samtidigt. Totalt har han stått för 20 poäng på 25 matcher i KHC-tröjan.

Nu står det klart att karriären fortsätter på annat håll.

– Tråkigt att Samme lämnar, men samtidigt visste vi om hans önskan att spela på högre nivå än Hockeyallsvenskan .Vi är tacksamma för den tiden han har spelat hos oss och varit en bidragande orsak att vi är med i toppen av tabellen. Vi önskar honom ett stort lycka till, säger sportchef Daniel Stolt.

Samuel Jonsson har över 300 SHL-matcher på cv:t och uppges nu flytta till Kärpät i finska ligan. Enligt Barometern är affären redan klar.