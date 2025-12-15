Uppgifter: VH värvar forwardstalang från SHL-klubb

Ett lejon i Tigerkulan? Hugo Lejon uppges vara klar för en övergång till Vimmerby Hockey. Under säsongen har 20-åringen varit utlånad till Västerås. Foto: Bildbyrån

Vimmerby Hockey förstärker på forwardssidan. Enligt uppgifter till Expressen är 20-årige Hugo Lejon klar för klubben.

Hugo Lejon lånades ut från Brynäs till Karlskoga under förra säsongen och svarade då för elva poäng på 17 matcher.

I år har 20-åringen lånats ut till moderklubben Västerås – men där har produktionen stannat av. Bara åtta poäng på 25 omgångar och i de senaste fyra matcherna har Lejon varit extraforward och inte spelat alls.

Permanent övergång

Nu uppger Expressen att Lejon ska ha brutit avtalet och skrivit på för Vimmerby Hockey.

Likt Hugo Orrsten är det en permament övergång eftersom forwarden redan har varit utlånad under säsongen.