17 december 2025
LIVE: Kan Vimmerby skrälla mot tabelltrean?

Filip Fornåå Svensson är förmodligen tillbaka till matchen mot BIK Karlskoga. Foto: Arkivbild

LIVE: Kan Vimmerby skrälla mot tabelltrean?

ISHOCKEY 17 december 2025 16.30

Tabelltrean BIK Karlskoga är det första topplaget som Vimmerby Hockey ställs mot den här veckan. Vi rapporterar förstås hela matchen. 

Här nedan kan ni följa vår rapportering. Nedsläpp är 19.00 och vår kommentering börjar strax dessförinnan. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

