LIVE: Kan Vimmerby skrälla mot tabelltrean?

Filip Fornåå Svensson är förmodligen tillbaka till matchen mot BIK Karlskoga.
Foto: Arkivbild
Tabelltrean BIK Karlskoga är det första topplaget som Vimmerby Hockey ställs mot den här veckan. Vi rapporterar förstås hela matchen.
Här nedan kan ni följa vår rapportering. Nedsläpp är 19.00 och vår kommentering börjar strax dessförinnan.
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
