VH NOLLAT IGEN – ANDRA RAKA FÖRLUSTEN

Vimmerby Hockey föll på nytt. Precis som i fredags blev man nollat. BIK Karlskoga vann med 2-0.

Vimmerby hade i princip noll att säga till om i den första perioden. BIK Karlskoga dominerade stort, men skapade egentligen inte några självklara mållägen. Kevin Wennström fick gästernas enda chans, men hans skott tog i ramen.

Efter en mållös förstaperiod fanns det dock en hel del att prata igenom för Vimmerby, där det enda positiva var att man lyckades få med sig 0-0.

Skotten blev 10-3.

Superläge att ta ledningen

Vimmerby inledde den andra perioden som ett helt nytt lag. De tre, fyra första minuterna spenderades nästintill helt i BIK Karlskogas zon och chans på chans skapades. Bästa läget av alla hade Hugo Orrsten, som lurade ned Lars Volden och och borde gjort 1-0. Hade han fått upp skottet något från isen hade gästerna varit i ledning.

Vimmerby utjämnade snabbt till 10-10 i skott, men BIK Karlskoga skulle få mer att säga till om i mellanakten. Viktor Lennartsson höll sig framme och gav Karlskoga ledningen efter drygt 13 minuters spel.

Nästan direkt efter ledningsmålet fick VH chansen i matchens första powerplay, men det numerära överläget var ofantligt tamt och det var aldrig nära någon kvittering.

Skotten i den andra blev 6-10.

Blev nollat igen

Det var en optimistisk inledningen även på den tredje perioden. Efter slarv i hemmaförsvaret tog sig Jakob Karlsson till ett stort läge. Precis som Hugo Orrsten lurade han ned Volden, men inte heller kaptenen kunde få upp pucken.

VH hade några ytterligare chanser att utjämna, men kvitteringsjakten kom av sig när Elias Lindgren åkte ut för hakning med knappt nio minuter kvar. VH städade av det numerära underläget på ett bra sätt.

När VH skulle få till en sista anstormning kom det också av sig. Detta sedan Anton Carlsson drabbades av en tvåa för hög klubba. Mot slutet av powerplayet satte Jonatan Harju 2-0. Vimmerby tog timeout kort senare och plockade ut målvakten, men blev nollat för andra matchen i följd.

