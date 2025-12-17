FEM PUNKTER: Bruten trend och två raka matcher utan mål

Vimmerby Hockey inkasserade sin andra raka förlust i Hockeyallsvenskan. BIK Karlskoga vann och bröt därmed Vimmerbys varannan match-trend. Här är Ossian Mathiassons fem punkter efter tillställningen i Nobelhallen.

Endast ett bra anfall i svag första period

Vimmerby Hockeys öppningsperiod i Nobelhallen var ingen höjdare. VH trycktes tillbaka i egen zon och hade förtvivlat svårt att ta sig ur BIK Karlskogas grepp. Förstafemman var uppe i offensiv zon två gånger och Kevin Wennström hade ett skott som gick klockrent i ribban. Karlskoga vann skotten med 10–3 och Vimmerby får glada för att ställningen var 0–0 efter de första 20 minuterna

Strålande öppning på mittperioden

Om Vimmerby var utspelat under stora delar av första perioden var det stor skillnad på inledningen av andra perioden. Mittperioden hann knappt starta innan Vimmerby skapade en jättechans. Hugo Lejon, nyförvärvet från Brynäs IF/Västerås IK, spelade fram Hugo Orrsten som fick ett drömläge att göra sitt första mål i VH-tröjan. Skottet gick längs med isen och räddades av Lars Volden.

Vimmerby bosatte sig i anfallszonen, utjämnade skotten (10–10) efter några minuters spel och låg på för ett ledningsmål.

Vimmerbys varannan match-trend bruten

Vimmerby Hockey har varit inne i en period med varannan seger, varannan förlust. Varannan match-trenden har hållit i sig i nio matcher: förlust mot Östersund, vinst mot Västerås, förlust mot Södertälje, vinst mot Västerås, förlust mot Karlskoga, vinst mot MoDo, förlust mot Nybro, vinst mot Almtuna och förlust mot Mora.

I kväll bröts trenden i Nobelhallen då Vimmerby förlorade med 0–2 mot Karlskoga.

Två raka matcher utan mål

Vimmerby har efter 3–1-vinsten borta mot Almtuna IS gått mållösa från två raka matcher, först mot Mora IK i fredags och sedan mot BIK Karlskoga i dag. Vimmerby saknade inte chanser för att få utdelning. Hugo Orrsten hade ett jätteläge i andra periodens upptakt och ett lika bra läge hade kaptenen Jakob Karlsson i jakten på en kvittering i slutperioden. Lars Volden var suverän mellan stolparna och räddade precis allting som kom i hans väg.

Hugo Lejons debut

Hugo Lejon är en intressant värvning i Vimmerby Hockey och gjorde sin debut mot BIK Karlskoga där han imponerade stort under förra säsongen. Forwarden tog plats i kedjan med Arvid Caderoth och Hugo Orrsten och var som många andra spelare rätt osynlig bortsett från fina tendenser i andra perioden. Passningen fram till Hugo Orrsten i upptakten av andra perioden var fin och borde ha resulterat i ett mål om det inte vore för en vass Lars Volden-räddning med ena benskyddet.