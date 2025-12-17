Sex perioder utan mål: "Pratat om det hela säsongen"

0-1 mot Mora i fredags. 0-2 mot Karlskoga i kväll. För andra matchen i rad blev Vimmerby Hockey nollat. – Vi har pratat om det här hela säsongen. Vi har haft sådana här matcher under säsongen där vi inte riktigt tar betalt, säger tränaren Eric Karlsson.

En riktigt jobbig öppningsakt, men där det stora glädjeämnet var att Vimmerby Hockey ändå hade 0-0 med sig till den första pausvilan.

– Vi är väldigt passiva och reaktiva. De får styra och ställa, och vi kommer inte upp i fart eller i kampmomenten, konstaterar VH-tränaren Eric Karlsson.

Matchbilden var dock radikalt förändrad i början av den andra.

– Vi pratade inför andra och var tydliga om att vi inte kan vara nöjda med resultatet, utan också måste se till prestationen. Det får vi svar på direkt.

"Sjok fram och tillbaka"

Vimmerby inledde andra akten superbt och tryckte tillbaka tabelltrean BIK Karlskoga. Flera chanser skapades, men den största hade Hugo Orrsten som naken med en liggande Lars Volden borde gjort 1-0.

– Vi får en ruggigt stark start i andra, men sedan är det en ganska jämn period. Jag tycker tredje också är relativt jämn, där vi har sjok fram och tillbaka. De är starka när de får en längre stund i anfallszon, men de skapar inte så mycket. Det är en tajt match, men vi behöver få utdelning när vi har bra perioder.

Hur viktigt är det att få utdelning när ni börjar så pass bra i andra?

– Det är viktigt att ta betalt i sina bästa perioder. Vi ligger där vi ligger och då är det viktigt att ta betalt. Inte bara för att få ett mål på tavlan, utan också för att det är energigivande för laget. Nu får vi inte den där energiboosten av att spela bra.

BIK gjorde 1-0 i mittenperioden och avgjorde matchen med ett 2-0-mål alldeles i slutskedet när VH drabbats av en utvisning.

– Det känns som efter förra matchen här uppe. Vi gör många bra saker, men det är bittert att förlora matcher. Vi krigar på och är med hela vägen, men vi hade behövt pilla in en puck.

Känner ingen oro

Det här var andra raka matchen som Vimmerby gled av isen utan att ha nätat. De två bästa chanserna hade som nämnts Hugo Orrsten samt lagkaptenen Jakob Karlsson, som också var ensam med Lars Volden.

– Det är väl de två mest klara, men vi har återkommande sagt samma saker. Jag gillar arbetsinsatsen, prestationen och sättet vi kommer tillbaka. Det är en tuff förlust, men det var bra prestationsmässigt.

Känner du någon oro för att det är sex perioder utan mål?

– Vi har pratat om det här hela säsongen. Vi har en ramstark defensiv, ett härligt lag som spelar för varandra varje kväll. Det finns inget annat sätt än att ta pucken till mål och bygga trafik. Det är vägen framåt.

Så du känner ingen oro över det?

– Nej, det skulle jag inte säga. Vi har haft de här matcherna under säsongen, där vi inte riktigt tar betalt.

Nyförvärvet debuterade

Hugo Lejon, som Eric Karlsson redan känner väl från tiden i Västerås, gjorde sin debut i afton.

– Han blixtrar till lite i vissa moment. Det är en match där vi får jobba hårt mestadels, men det var fullt godkänd insats.

Tack vare att flera andra resultat gick VH:s väg är man kvar som elva i tabellen. Nu väntar länsderby mot tabelltvåan Kalmar HC på fredag.