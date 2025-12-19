LIVE: VH möter formstarkt länslag innan julledigheten

Annons:
Arvid Caderoth och Anton Carlssons Vimmerby Hockey möter Kalmar HC i afton.
Foto: Rickard Johnston
Vimmerby Hockey ställs mot formstarka länslaget Kalmar HC i sista matchen innan julledigheten. Vi rapporterar live från matchen i VBO Arena.
Här nedan kan ni följa vår rapportering. Nedsläpp är klockan 19.00 och vår rapportering börjar strax dessförinnan.
Ossian Mathiasson
ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se
070 378 71 16
