KALMAR HC VANN DERBYT – TREDJE RAKA FÖRLUSTEN FÖR VH

Vimmerby Hockey stod upp bra i två perioder i derbyt mot ett formtoppat Kalmar HC. Men i tredje rann gästerna ifrån och avgjorde med två snabba mål. Slutsiffrorna skrevs till hela 1-6 när KHC tog sin nionde raka seger. För VH var det tredje raka förlusten.

Vimmerby Hockey fick en tung start i derbyt mot Kalmar HC. Redan efter knappt sex minuter tog gästerna ledningen genom Wilhelm Westlund sedan förra VH-spelarna George Diaco och Eddie Levin snurrat i offensiv zon och direkt kunde presentera sig i poängprotokollet med varsin assist. Ett formstarkt Kalmar satte fart direkt och VH hade problem att bromsa anfallen inledningsvis, men lyckades ändå sticka upp och utjämna efter ett fint anfall.

Bochen kvitterade

Marcus Limpar Lantz släppte ut på högerkanten där en framstormande Nick Bochen kunde sätta 1-1 bakom Jacob Crespin i Kalmar-målet. VH tog sig tillbaka spelmässigt efter målet och skapade ett par vassa lägen – men istället kom 1-2 från ingenstans. Olyckligt var det också. Anton Carlsson misslyckades med en brytning framför eget mål och styrde in pucken mellan benen på Hugo Laring.

Diaco avgjorde i powerplay

I andra perioden skapade Kalmar ett par lägen att gå ifrån men VH-målvakten höll tätt. VH tog över spelet under andra halvan av perioden och fick två chanser i powerplay utan att lyckas kvittera. Johan Mörnsjö kom nära när han fick fritt skottläge men duktige Crespin räddade avslutet. Ställningen var fortsatt 1-2 inför tredje akten där VH fick en riktig mardrömsstart. Matthew Struthers utökade tidigt till 1-3 och när Isak Hansen visades ut kort därefter tog det inte ens en minut i powerplay innan George Diaco klev in och pricksköt 1-4.

VH-spelarna såg uppgivna ut efter målen och Kalmar kunde spela av resten av matchen utan större problem. Diaco passade på att bli tvåmålsskytt när satte 1-5. Kalmar fick in även 1-6 i slutsekunderna vilket blev slutresultatet – exakt samma siffror som i mötet i Hatstore Arena. Nionde raka segern för KHC och tredje raka förlusten för Vimmerby Hockey.

