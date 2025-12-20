20 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Vimmerbykillen lånas ut för spel i SHL igen

Eddie Levin, Vimmerbykillen som spelar för Kalmar HC, lånas ut för att spela match med HV71 i dag. Foto: Bildbyrån

Vimmerbykillen lånas ut för spel i SHL igen

ISHOCKEY 20 december 2025 12.18

Eddie Levin spelade med HV71 mot Malmö Redhawks för två helger sedan. Nu lånas Vimmerbykillen ut för en ny match med nästjumbon i SHL. 

Annons:

Kalmar HC-forwarden Eddie Levin mötte moderklubben Vimmerby Hockey på fredagskvällen och bidrog med en assist i 6–1-segern.

I dag lånas han på nytt ut till HV71, nästjumbo i SHL, som möter Djurgårdens IF på hemmais. Levin spelade HV:s match mot Malmö för två helger sedan. Lånet gäller endast denna match.

Lagkamraten Carl-Johan Lerby lånas också ut för en match i SHL. Han spelar med Malmö Redhawks mot Luleå HF i dag. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Tabellservice

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt