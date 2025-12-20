Vimmerbykillen lånas ut för spel i SHL igen

Eddie Levin, Vimmerbykillen som spelar för Kalmar HC, lånas ut för att spela match med HV71 i dag. Foto: Bildbyrån

Eddie Levin spelade med HV71 mot Malmö Redhawks för två helger sedan. Nu lånas Vimmerbykillen ut för en ny match med nästjumbon i SHL.

Kalmar HC-forwarden Eddie Levin mötte moderklubben Vimmerby Hockey på fredagskvällen och bidrog med en assist i 6–1-segern.

I dag lånas han på nytt ut till HV71, nästjumbo i SHL, som möter Djurgårdens IF på hemmais. Levin spelade HV:s match mot Malmö för två helger sedan. Lånet gäller endast denna match.

Lagkamraten Carl-Johan Lerby lånas också ut för en match i SHL. Han spelar med Malmö Redhawks mot Luleå HF i dag.