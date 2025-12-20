SHL-SUCCÉN: GALEN POÄNGSUCCÉ FÖR EDDIE LEVIN I KVÄLL

Vimmerby Hockey-fostrade forwarden i Kalmar HC, Eddie Levin, gjorde i kväll karriärens första SHL-mål när han var utlånad till HV71. Foto: Bildbyrån

Vilken helg han har! I går var han med och sänkte moderklubben Vimmerby Hockey med sitt Kalmar HC. I dag lånades han in till HV71 i och gjorde ursnyggt sitt livs första SHL-mål redan i den första perioden. Och ännu fler poäng blev det.

Vimmerbyfostrade forwarden i Kalmar HC, Eddie Levin, behövde inte mer än tolv minuter i kvällens match mellan HV71 och Djurgården innan han superläckert hängde sitt livs första SHL-mål.

En läcker passning av tjecken Lukas Roustek friställde inlånade Levin som tog emot, la över pucken på backhand och iskallt placerade den längs isen mellan benen på Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg och in till 1-1.

”Och då har han gjort sitt första SHL-mål, Eddie Levin. Vilken kyla! Det kommer in en kille med självförtroende i HV71”, vrålande kommentatorn i TV4 Play Björn Oldeen.

Och som om det inte räckte med det så assisterade Levin dessutom både till HV71:s 3-2-mål och 4-2-mål i den andra perioden.

Eddie Levin ryktas vara på gång till HV71 nästa säsong, och han lär ju inte ha försämrat oddsen i och med kvällens insats.

Matchen mellan HV71 och Djurgården pågår i skrivande stund.