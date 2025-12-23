Jumbon värvar vidare – ny forward har skrivit på

Troja-Ljungby fortsätter att förstärka truppen. Efter att nyligen ha gjort klart med Ludvig Warg och Arvis Bergmanis ansluter nu Hampus Olsson som gjorde två säsonger med klubben 2019-2021. – Vi har fortfarande muskler kvar att rekrytera en spelare högre upp i hierarkin, säger sportchefen Tobias Johansson till klubbens hemsida.

Troja-Ljungby är sist i Hockeyallsvenskan men har genom insamlingen Läktarlyftet fått in pengar för att förstärka truppen.

Nu har klubben börjat sätta pengarna i rullning. Inte mindre än tre spelare har presenterats de senaste dagarna och sist in i truppen är forwarden Hampus Olsson.

– Tillsammans med coacherna har vi upplevt att vi vill förändra spelarprofilen lite längre ner i lineupen. Där vi befinner oss är extremt hårt arbete för klubbmärket en nyckelfaktor för att vi skall lyfta i tabellen. I Ludde (Ludvig Warg) och Hampus tillskjuter vi storlek, arbetsinsats samt en spelarprofil som påminner mer om klassiska duell- och puckvinnare, säger sportchefen Tobias Johansson.

Öppnar för ytterligare förstärkning

Och det lär komma mera.

– Som en del i Läktarlyftet tycker jag att vi får till en extremt prisvärd uppdatering av spelartruppen. Vi har fortfarande muskler kvar att rekrytera en spelare högre upp i hierarkin.

Troja-Ljungby är jumbo med sex poäng upp till Vimmerby Hockey på säker mark. Här kan du se tabellen.