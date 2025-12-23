23 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Jumbon värvar vidare – ny forward har skrivit på

Hampus Olsson är senaste tillskottet i Troja-Ljungbys trupp. Foto: Bildbyrån

Jumbon värvar vidare – ny forward har skrivit på

ISHOCKEY 23 december 2025 11.11

Troja-Ljungby fortsätter att förstärka truppen. Efter att nyligen ha gjort klart med Ludvig Warg och Arvis Bergmanis ansluter nu Hampus Olsson som gjorde två säsonger med klubben 2019-2021. 
– Vi har fortfarande muskler kvar att rekrytera en spelare högre upp i hierarkin, säger sportchefen Tobias Johansson till klubbens hemsida.

Annons:

Troja-Ljungby är sist i Hockeyallsvenskan men har genom insamlingen Läktarlyftet fått in pengar för att förstärka truppen. 

Nu har klubben börjat sätta pengarna i rullning. Inte mindre än tre spelare har presenterats de senaste dagarna och sist in i truppen är forwarden Hampus Olsson. 

– Tillsammans med coacherna har vi upplevt att vi vill förändra spelarprofilen lite längre ner i lineupen. Där vi befinner oss är extremt hårt arbete för klubbmärket en nyckelfaktor för att vi skall lyfta i tabellen. I Ludde (Ludvig Warg) och Hampus tillskjuter vi storlek, arbetsinsats samt en spelarprofil som påminner mer om klassiska duell- och puckvinnare, säger sportchefen Tobias Johansson.

Öppnar för ytterligare förstärkning

Och det lär komma mera.

– Som en del i Läktarlyftet tycker jag att vi får till en extremt prisvärd uppdatering av spelartruppen. Vi har fortfarande muskler kvar att rekrytera en spelare högre upp i hierarkin. 

Troja-Ljungby är jumbo med sex poäng upp till Vimmerby Hockey på säker mark. Här kan du se tabellen.

Annons:

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Jumbon agerar – plockar in VM-back och SHL-rutin
Troja-Ljungby bryter med Risk: "Inte som vi hade hoppats"
Troja-Ljungbys vändning – nobbar förre KHL-spelaren
Kontroversiell värvning av Troja – plockar in tidigare KHL-spelaren
VH:s motståndare lånar in back från SHL

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt