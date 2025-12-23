Allsvensk forward tillbaka i VIK på lån

Carl-Henrik Edwardsson hann göra fyra matcher i Västerviks IK innan han kallades tillbaka av IF Troja-Ljungby. Nu kommer beskedet att forwarden återvänder till VIK på lån tills vidare.

Det var för exakt en vecka sedan som allsvenska klubben Troja-Ljungby beslutade sig för att kalla tillbaka Carl-Henrik Edwardsson efter att ha gjort fyra matcher och noterats för ett mål och två assist under utlåningen till Västerviks IK.

Nu har Troja-Ljungby gjort klart med tre nyförvärv och har en forwardsbesättning bestående av 18 spelare, vilket gör att de väljer att låna ut Carl-Henrik Edwardsson till Västerviks IK igen. Lånet gäller tills vidare.

Edwardsson kommer finnas med i truppen när VIK tar emot topplaget Karlskrona HK på hemmais på söndag.