26 december 2025
Efter tiden i SHL – nu återvänder Christoffersson

Nu är Robin Christoffersson tillbaka i VH igen. Foto: Ossian Mathiasson

Efter tiden i SHL – nu återvänder Christoffersson

ISHOCKEY 26 december 2025 16.34

Han har gjort starka insatser på SHL-nivå. Nu är Robin Christoffersson tillbaka i Vimmerby, meddelar klubben.

Det var redan i slutet av oktober som Leksands IF kallade tillbaka Robin Christoffersson. Detta för att täcka upp på målvaktssidan inför SHL-säsongen. Sedan dess har Christoffersson ingått i Leksands trupp, men nu är Marcus Gidlöf tillbaka.

Det gör att Robin Christoffersson är tillgänglig för Vimmerby Hockey igen. Det skriver VH själva på annandagen. 

"Nu är han tillbaka hos oss och tillgänglig för tigerränderna. Välkommen att dra på dig VH-tröjan igen, Robin!", skriver VH på sina sociala medier.

Christoffersson har haft en räddningsprocent på 89,2 med Leksand i SHL. Det här lär förstås också innebära att Hugo Laring lämnar Vimmerby och att det blir Christoffersson som är en av två målvakter mot IK Oskarshamn i morgondagens derby.

