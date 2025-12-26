Efter julledigheten är VH igång igen – han får chansen mellan stolparna

Vimmerby Hockey är igång igen efter juluppehållet. Eric Karlsson avslöjar att Robin Christoffersson kommer vakta kassen. Foto: Arkivbild

Några dagars julledigt har gjort gott. Men spelarna var ringrostiga när de tränade för första gången på annandagen. – Det mindre smickrande ut först, men den andra träningen var betydligt bättre, säger Eric Karlsson.

Sill och nubbe, Janssons och köttbullar. Julklappar och Tomten är far till alla barnen. Vimmerby Hockeys spelare och ledare har fått några dagars vila kring jul, men på annandagen återsamlades man igen.

– Vi delade upp det i två träningar. Den första var mest teknik, flow och tajming, för att få bort den värsta rosten. Det såg mindre smickrande ut. Sedan körde vi video och sedan mer av en spelträning. Det var betydligt bättre. Det är skönt att bli av med det värsta först och få känna på det och sedan hitta mer normal nivå igen, säger tränaren Eric Karlsson.

Det kan låta löjligt, men det går så pass snabbt att komma ur gängorna.

– Ja, det är helt sjukt. Det är tajmingen framför allt. Jag tror bara det är att titta på SHL-omgången i dag, så ser man hur fort det går att tappa flowet.

Alla var dock laddade över att dra igång igen.

– Jag tror alla har haft ett behov av att få lite julledigt och tänka på annat än hockey. Nu har vi en intensiv och rolig vår framför oss och alla verkade glada över att vara tillbaka och redo för att köra.

På lördagen väntar bortamöte med IK Oskarshamn. Den historiska antagonisten har besegrat VH i båda mötena den här säsongen, men haft en sämre trend på sistone.

– Vi känner en revanschlust. Matchen borta var en tajt historia och matchen hemma var vi det bättre laget. Ändå har de kommit undan med två 2-1-segrar. Nu vill vi plocka en seger mot dem.

Hur ser du på deras form?

– Det är en jämn tabell och de har haft en något tyngre resultatrad. Det är lag som spelar likt oss och som är aggressiva, fysiska och framåtlutade. Det gäller för oss att ta bra beslut med pucken framför allt nu efter ett uppehåll, och göra det lite enklare och rakare. Det blir den stora utmaningen.

Truppmässigt är alla hela och rena efter juluppehållet.

– Alla är tillgängliga nu, men vi har inte tagit ut truppen ännu.

Klart är i alla fall att Robin Christoffersson, som återvänt från Leksand och SHL, vaktar kassen. Pontus Eltonius har blivit frisk efter sin sjukdom och vaktar båsdörren. Hugo Laring är tillbaka i Göteborg.