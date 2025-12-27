VIMMERBY UTSPELAT OCH CHANSLÖST I DERBYT

Vimmerby Hockey var helt utan chans i derbyt borta mot IK Oskarshamn och förlorade med 0–4. Foto: Ossian Mathiasson

Utspelat, chanslöst och trögt. Vimmerby Hockey vill illa kvickt glömma denna mellandagsmatch. IK Oskarshamn gjorde precis vad de ville och vann med 4–0 som är siffror i underkant.

Vimmerby Hockey svarade för en svag öppningsperiod och spenderade majoriteten av tiden i egen zon. Oskarshamn kom i våg efter våg och tryckte tillbaka Vimmerby som inte kom ur hemmalagets stadiga grepp. Robin Christoffersson, tillbaka efter tiden i Leksands IF, svarade för flera kvalificerade räddningar och såg till att det dröjde till första periodens slutdel innan målnollan spräcktes. Med drygt tre minuter kvar avlossade Herman Träff ett skott som såg ut att styras på någon på vägen fram. IKO var bättre och hade en rättmätig ledning som borde ha varit större efter 20 minuters spel.

Om första perioden var svag var den efterföljande perioden ännu svagare. Det var långa stunder spel mot ett mål och Vimmerby hade inte skuggan av en chans.

En och en halv minut in i mittperioden fick Vimmerby första chansen i spel fem mot fyra, men det gick inget vidare. Jakob Karlsson misslyckades i uppbyggnadsfasen och åkte rakt in i en IKO-forward, som skickade in pucken på mål och returen som uppstod satte Herman Hansson fram till 2–0.

IKO spelade på en helt annan nivå

Vimmerby klarade därefter av ett numerärt underläge, men det var nog det enda glädjeämnet i mittperioden. IKO förde spelet och skapade mängder av chanser och Vimmerby kom inte åt det överlägsna hemmalaget i något hänseende ute på isen.

3–0 kom med drygt fem minuter kvar av andra perioden när Herman Hansson styrde in ett skott från blålinjen.

Vimmerby får vara glada för att det bara stod 3–0 efter 40 minuters spel. IKO spelade på en helt annan nivå och var flera klasser bättre än Vimmerby som hade problem med att hänga med i tempot som hemmalaget skruvade upp.

Vimmerby spottade upp sig och jämnade ut spelet i tredje perioden, men de var inte nära att komma närmare i målprotokollet även om de testade Olof Glifford några gånger. Det var IKO som gjorde tredje periodens enda mål och fastställde slutresultatet till 4–0. Målskytt för andra gången denna eftermiddag var Herman Träff.

Vimmerby är inne i en poängmässigt tung period med fyra raka förluster och möter IF Troja-Ljungby på hemmais på måndag.